The Witch’s Bakery: Zaubert sich auf die Nintendo Switch 2 – Cozy RPG wächst weiter

The Witch’s Bakery erscheint 2026 auch für Nintendo Switch 2.

Mit einem neuen Update kündigen Sunny Lab und Silver Lining Interactive an, dass The Witch’s Bakery künftig auch auf Nintendo Switch 2 spielbar sein wird.

Das emotionale, gemütliche RPG rund um eine magische Bäckerei erscheint im zweiten Quartal 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X S, Nintendo Switch und nun ebenfalls für die kommende Nintendo Plattform.

Damit erweitert das Team die Reichweite des Spiels um eine weitere Zielgruppe, die besonders für entspannte Abenteuer unterwegs empfänglich ist.

Schon jetzt zeigt sich, wie stark das Interesse an dem Titel wächst. Auf Steam hat The Witch’s Bakery die Marke von 90.000 Wunschlisten überschritten, was die steigende Nachfrage nach warmherzigen, atmosphärischen Indie-Spielen unterstreicht. Die Entwickler sprechen von einer Community, die stetig größer wird und sich auf ein Spiel freut, das Backen, Magie und emotionale Geschichten miteinander verbindet.

Mit der Switch 2-Version wird das Erlebnis noch flexibler. Spieler können die Welt der Hexenbäckerei künftig überall genießen und die Mischung aus RPG-Elementen, Charakterinteraktionen und magischen Rezepten auf der neuen Hardware erleben. Zur Feier der Ankündigung wurde ein frischer Trailer veröffentlicht, der weitere Eindrücke aus dem Spiel zeigt und die Stimmung des Abenteuers einfängt.

