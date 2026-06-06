The Wolf Among Us 2: Fabletown kehrt mit düsterem Noir-Trailer zurück

Die Rückkehr nach Fabletown ist offiziell: Beim Summer Game Fest 2026 hat Telltale Games den ersten Reveal-Trailer zu The Wolf Among Us 2 präsentiert und damit den nächsten Teil des narrativen Adventures erstmals ausführlich gezeigt.
Im Mittelpunkt steht erneut Bigby Wolf, dessen Rückkehr in einer düsteren, von Noir-Ästhetik geprägten Inszenierung angedeutet wird. Der Trailer setzt stark auf cineastische Erzählweise und zeigt erste Eindrücke der Atmosphäre, die den Stil der Reihe fortführt.
Die Welt von Fabletown präsentiert sich dabei erneut als Mischung aus Märchenfiguren und urbanem Krimi-Setting, in dem moralische Entscheidungen und Konsequenzen eine zentrale Rolle spielen sollen. Konkrete Gameplay-Details wurden im Rahmen der Präsentation jedoch nicht genannt.
Der Reveal-Trailer dient vor allem als erster Vorgeschmack auf die neue Episode der Story-Reihe und legt den Fokus klar auf Stimmung, Charaktere und erzählerische Inszenierung.
The Wolf Among Us 2 erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da war der erste Teil auch richtig stark.
Müsste ich nochmal anwerfen bevor der neue kommt.
Ist doch schon etwas her.
Yeah geilo, auf jeden Fall Teil 1 nochmal auffrischen.
Bin gespannt wie es mit Bigby weiter geht.
Endlich, war mir schon gar nicht mehr sicher ob der Teil überhaupt noch rauskommt. Freut mich sehr das es was davon zu sehen gab.
Das ist eines der wenigen Telltale Spiele, die ich noch nicht gezockt habe, sieht echt cool aus.