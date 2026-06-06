The Wolf Among Us 2: Fabletown kehrt mit düsterem Noir-Trailer zurück

The Wolf Among Us 2 markiert die Rückkehr in die düstere Welt von Fabletown.

Die Rückkehr nach Fabletown ist offiziell: Beim Summer Game Fest 2026 hat Telltale Games den ersten Reveal-Trailer zu The Wolf Among Us 2 präsentiert und damit den nächsten Teil des narrativen Adventures erstmals ausführlich gezeigt.

Im Mittelpunkt steht erneut Bigby Wolf, dessen Rückkehr in einer düsteren, von Noir-Ästhetik geprägten Inszenierung angedeutet wird. Der Trailer setzt stark auf cineastische Erzählweise und zeigt erste Eindrücke der Atmosphäre, die den Stil der Reihe fortführt.

Die Welt von Fabletown präsentiert sich dabei erneut als Mischung aus Märchenfiguren und urbanem Krimi-Setting, in dem moralische Entscheidungen und Konsequenzen eine zentrale Rolle spielen sollen. Konkrete Gameplay-Details wurden im Rahmen der Präsentation jedoch nicht genannt.

Der Reveal-Trailer dient vor allem als erster Vorgeschmack auf die neue Episode der Story-Reihe und legt den Fokus klar auf Stimmung, Charaktere und erzählerische Inszenierung.

The Wolf Among Us 2 erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.