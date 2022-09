The Wolf Among Us 2: Könnte erst nach The Expanse: A Telltale Series erscheinen

Autor:, in / The Wolf Among Us 2

The Wolf Among Us 2 könnte erst nach The Expanse: A Telltale Series auf den Markt kommen.

Bei Telltale Game ist man mit gleich zwei narrativen Projekten beschäftigt: The Expanse: A Telltale Series und The Wolf Among Us 2.

Beide Spiele sollen im nächsten Jahr erscheinen. Ob The Wolf Among Us 2 dabei vor The Expanse: A Telltale Series erscheinen wird, ließ der Entwickler auf Anfrage eines Twitter-Users offen. Mehr als „2023“ ist also nicht aus den Entwicklern herauszuholen.

Und zumindest was The Wolf Among Us 2 angeht, will man in nächster Zeit nichts Neues zeigen. Man wolle das Team einfach entwickeln lassen und auch nicht frühzeitig einen Hype verursachen.