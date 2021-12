The Wolf Among Us 2: Telltale verspricht Neuigkeiten in Kürze

Autor:, in / The Wolf Among Us 2

Zu The Wolf Among Us 2 soll es laut Entwickler Telltale in Kürze weitere Informationen zum kommenden Adventure geben.

Im offiziellen Blog von Telltale zu The Wolf Among Us 2 wird das Spiel kurz erwähnt und es wird versprochen, dass es in Kürze ein Update geben wird. Neue Informationen sollen in ein paar Wochen in der nächsten physischen Ausgabe des Game Informer erscheinen.

„Bereits im Dezember 2019 haben wir enthüllt, dass TWAU2 in die Vorproduktion geht. Das Team arbeitet hart daran, aber ihr habt vielleicht bemerkt, dass wir bei den Game Awards nichts Neues darüber zu sagen hatten. Wir wissen, dass ihr, unsere Fans, unglaublich geduldig und unterstützend gewesen seid. Wir wissen auch, dass ihr Haufenweise Fragen zu den Geschehnissen bei Telltale (und in Fabletown) habt – wir sehen sie jeden Tag in den sozialen Medien.“ „Die gute Nachricht ist, dass wir bald in der Lage sein werden, einige eurer Fragen zu beantworten…“ „Deshalb werden wir in der Ausgabe 342 des Game Informer, die in wenigen Wochen erscheint, über Telltale berichten! Wir werden über unsere Spiele sprechen, über die Arbeit mit einer neuen Engine und darüber, wie Telltale ein neues Studio aufbaut… und wir versprechen, dass es Anfang nächsten Jahres noch etwas anderes geben wird, in das ihr euch richtig reinbeißen könnt!“