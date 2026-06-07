The Wolf Among Us Remastered: Telltale kündigt überarbeitete Neuauflage an

Bigby Wolfs erste große Ermittlung erhält eine Neuauflage: The Wolf Among Us Remastered wurde offiziell angekündigt und bringt Telltales vielfach ausgezeichnetes Adventure in einer technisch und inhaltlich überarbeiteten Version zurück.
Die Remastered-Fassung umfasst die komplette Geschichte mit allen fünf Episoden des Originals. Spieler kehren nach Fabletown zurück, wo Figuren aus Märchen, Mythen und Legenden verborgen unter den Menschen leben. Als Sheriff Bigby Wolf gilt es, eine Reihe brutaler Mordfälle aufzuklären und eine weitreichende Verschwörung aufzudecken.
Für die Neuauflage wurden zahlreiche Bereiche modernisiert. Verbesserte Beleuchtung, überarbeitete Umgebungen, verfeinerte Animationen und eine zeitgemäße Präsentation sollen die markante Neon-Noir-Atmosphäre des Spiels stärker zur Geltung bringen. Gleichzeitig betonen die Entwickler, dass die Identität und das Spielgefühl des Originals erhalten bleiben sollen.
Wie bereits im ursprünglichen Abenteuer stehen Entscheidungen erneut im Mittelpunkt. Dialogoptionen und Handlungen beeinflussen Beziehungen zu den Bewohnern von Fabletown und bestimmen, wie Bigby von seinem Umfeld wahrgenommen wird. Vertrauen, Angst oder Ablehnung können den Verlauf einzelner Situationen verändern.
Neben den technischen Verbesserungen enthält die Neuauflage zusätzliche Bonusinhalte. Dazu gehören Entwicklerkommentare, Konzeptzeichnungen, Interviews sowie wiederhergestellte Inhalte und Archivmaterial, die einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Spiels ermöglichen.
Mit der Remastered-Version soll sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern die bislang umfangreichste Möglichkeit geboten werden, die Geschichte von Bigby Wolf und Fabletown zu erleben.
The Wolf Among Us Remastered erscheint später in diesem Jahr.
18 Kommentare AddedMitdiskutieren
Braucht man jetzt nicht zwangsläufig, das Original sieht immer noch gut aus. Aber wenn es günstig zu haben sein wird werde ich wohl doch schwach 😛
Ja finde ich auch, eigentlich total überflüssig. Allerdings gab es auch bei Walking Dead ein Remaster, was dann doch etwas besser war. Wenn es zusammen mit Teil 2 rauskommt, passt das schon.
Walking Dead hat mir wirklich sehr gut gefallen.
Wozu denn? Ein comiclook ist zeitlos
Bei der optischen Aufmachung des Spiels total überflüssig 🙁
🤑🤑🤑
Teil 1 fand ich damals ganz cool aber nochmal würde ich dafür kein Geld ausgeben.^^
hatte damals voll stress mit meiner Exfreundin weil ich dem Bürgermeister am Ende den Kopf abgerissen habe. xD
Das ist wirklich ein Beziehungskiller 😞
Deswegen immer zwei Durchgänge, eins mit romantischen Ende für die Freundin und eins um die Sau raus zu lassen 😆
Oder in meinem Fall einfach die Freundin aktualisieren. xD
Meine jetzige Verlobte spielt fast immer als Drecksack.^^
@gerxjohnny war der Froschnicht voll Böse und hatte es nicht sogar irgendwie verdient? xD
Eines der besten Telltale Spiele überhaupt
Hmm absolut unnötig, der grafische Stil ist ja schon sehr zeitlos, da wird man kaum Verbesserungen sehen.
Da freue ich mich mehr auf den neuen Teil und den alten kann ich so schon zocken.
Wollte das Spiel sowieso noch zocken, da käme mir das gelegen, natürlich nur wenn der Preis stimmt.
Bei mir dasselbe. Aber gibt dann doch irgendwie immer etwas, dass ich höher priorisiere. Mal sehen…
Naja, ob das jetzt eine überarbeitete Version braucht? Mehr als einen 5er würde ich nicht mehr für das Game ausgeben, da ich es schon auf der 360 und der One gespielt habe.
Ein Remaster ist hier absolut unnötig. Der Grafikstil ist ja eh schon besonders, was will man da groß ändern und die Animationen muß man hier auch nicht groß verbessern. Ich warte einfach auf den Nachfolger.
Eines der Remaster die für mich echt unnötig sind, die sollten die Zeit lieber in den zweiten Teil investieren.
Naja von der grafischen Aufmachung ist das nicht wirklich notwendig..aber egal die Kohle wird schon kommen.