The Wolf Among Us Remastered: Telltale kündigt überarbeitete Neuauflage an

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Image: Telltale

The Wolf Among Us Remastered modernisiert Telltales gefeierten Märchen-Thriller.

Bigby Wolfs erste große Ermittlung erhält eine Neuauflage: The Wolf Among Us Remastered wurde offiziell angekündigt und bringt Telltales vielfach ausgezeichnetes Adventure in einer technisch und inhaltlich überarbeiteten Version zurück.

Die Remastered-Fassung umfasst die komplette Geschichte mit allen fünf Episoden des Originals. Spieler kehren nach Fabletown zurück, wo Figuren aus Märchen, Mythen und Legenden verborgen unter den Menschen leben. Als Sheriff Bigby Wolf gilt es, eine Reihe brutaler Mordfälle aufzuklären und eine weitreichende Verschwörung aufzudecken.

Für die Neuauflage wurden zahlreiche Bereiche modernisiert. Verbesserte Beleuchtung, überarbeitete Umgebungen, verfeinerte Animationen und eine zeitgemäße Präsentation sollen die markante Neon-Noir-Atmosphäre des Spiels stärker zur Geltung bringen. Gleichzeitig betonen die Entwickler, dass die Identität und das Spielgefühl des Originals erhalten bleiben sollen.

Wie bereits im ursprünglichen Abenteuer stehen Entscheidungen erneut im Mittelpunkt. Dialogoptionen und Handlungen beeinflussen Beziehungen zu den Bewohnern von Fabletown und bestimmen, wie Bigby von seinem Umfeld wahrgenommen wird. Vertrauen, Angst oder Ablehnung können den Verlauf einzelner Situationen verändern.

Neben den technischen Verbesserungen enthält die Neuauflage zusätzliche Bonusinhalte. Dazu gehören Entwicklerkommentare, Konzeptzeichnungen, Interviews sowie wiederhergestellte Inhalte und Archivmaterial, die einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Spiels ermöglichen.

Mit der Remastered-Version soll sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern die bislang umfangreichste Möglichkeit geboten werden, die Geschichte von Bigby Wolf und Fabletown zu erleben.

The Wolf Among Us Remastered erscheint später in diesem Jahr.

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18 Kommentare Added

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  1. Devilsgift 140795 XP Master-at-Arms Bronze | 07.06.2026 - 15:02 Uhr

    Braucht man jetzt nicht zwangsläufig, das Original sieht immer noch gut aus. Aber wenn es günstig zu haben sein wird werde ich wohl doch schwach 😛

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  2. oldGamer 204900 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.06.2026 - 15:12 Uhr

    Bei der optischen Aufmachung des Spiels total überflüssig 🙁

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  3. RumRoGERs 159505 XP God-at-Arms Onyx | 07.06.2026 - 15:19 Uhr

    Teil 1 fand ich damals ganz cool aber nochmal würde ich dafür kein Geld ausgeben.^^
    hatte damals voll stress mit meiner Exfreundin weil ich dem Bürgermeister am Ende den Kopf abgerissen habe. xD

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    • de Maja 348215 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.06.2026 - 15:31 Uhr
      Antwort auf RumRoGERs

      Deswegen immer zwei Durchgänge, eins mit romantischen Ende für die Freundin und eins um die Sau raus zu lassen 😆

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      • RumRoGERs 159505 XP God-at-Arms Onyx | 07.06.2026 - 15:35 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Oder in meinem Fall einfach die Freundin aktualisieren. xD
        Meine jetzige Verlobte spielt fast immer als Drecksack.^^

        @gerxjohnny war der Froschnicht voll Böse und hatte es nicht sogar irgendwie verdient? xD

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  5. de Maja 348215 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.06.2026 - 15:29 Uhr

    Hmm absolut unnötig, der grafische Stil ist ja schon sehr zeitlos, da wird man kaum Verbesserungen sehen.
    Da freue ich mich mehr auf den neuen Teil und den alten kann ich so schon zocken.

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  6. Katanameister 455000 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 07.06.2026 - 15:40 Uhr

    Wollte das Spiel sowieso noch zocken, da käme mir das gelegen, natürlich nur wenn der Preis stimmt.

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    • Blight 43660 XP Hooligan Schubser | 07.06.2026 - 16:02 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Bei mir dasselbe. Aber gibt dann doch irgendwie immer etwas, dass ich höher priorisiere. Mal sehen…

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  7. Dr Gnifzenroe 275535 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.06.2026 - 16:09 Uhr

    Naja, ob das jetzt eine überarbeitete Version braucht? Mehr als einen 5er würde ich nicht mehr für das Game ausgeben, da ich es schon auf der 360 und der One gespielt habe.

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  8. Ranzeweih 157265 XP God-at-Arms Gold | 07.06.2026 - 16:17 Uhr

    Ein Remaster ist hier absolut unnötig. Der Grafikstil ist ja eh schon besonders, was will man da groß ändern und die Animationen muß man hier auch nicht groß verbessern. Ich warte einfach auf den Nachfolger.

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  9. Neve Gallus 4845 XP Beginner Level 2 | 07.06.2026 - 16:52 Uhr

    Eines der Remaster die für mich echt unnötig sind, die sollten die Zeit lieber in den zweiten Teil investieren.

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  10. HaloGott 18215 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.06.2026 - 17:07 Uhr

    Naja von der grafischen Aufmachung ist das nicht wirklich notwendig..aber egal die Kohle wird schon kommen.

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