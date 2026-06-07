The Wolf Among Us Remastered: Telltale kündigt überarbeitete Neuauflage an

Bigby Wolfs erste große Ermittlung erhält eine Neuauflage: The Wolf Among Us Remastered wurde offiziell angekündigt und bringt Telltales vielfach ausgezeichnetes Adventure in einer technisch und inhaltlich überarbeiteten Version zurück.

Die Remastered-Fassung umfasst die komplette Geschichte mit allen fünf Episoden des Originals. Spieler kehren nach Fabletown zurück, wo Figuren aus Märchen, Mythen und Legenden verborgen unter den Menschen leben. Als Sheriff Bigby Wolf gilt es, eine Reihe brutaler Mordfälle aufzuklären und eine weitreichende Verschwörung aufzudecken.

Für die Neuauflage wurden zahlreiche Bereiche modernisiert. Verbesserte Beleuchtung, überarbeitete Umgebungen, verfeinerte Animationen und eine zeitgemäße Präsentation sollen die markante Neon-Noir-Atmosphäre des Spiels stärker zur Geltung bringen. Gleichzeitig betonen die Entwickler, dass die Identität und das Spielgefühl des Originals erhalten bleiben sollen.

Wie bereits im ursprünglichen Abenteuer stehen Entscheidungen erneut im Mittelpunkt. Dialogoptionen und Handlungen beeinflussen Beziehungen zu den Bewohnern von Fabletown und bestimmen, wie Bigby von seinem Umfeld wahrgenommen wird. Vertrauen, Angst oder Ablehnung können den Verlauf einzelner Situationen verändern.

Neben den technischen Verbesserungen enthält die Neuauflage zusätzliche Bonusinhalte. Dazu gehören Entwicklerkommentare, Konzeptzeichnungen, Interviews sowie wiederhergestellte Inhalte und Archivmaterial, die einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung des Spiels ermöglichen.

Mit der Remastered-Version soll sowohl langjährigen Fans als auch neuen Spielern die bislang umfangreichste Möglichkeit geboten werden, die Geschichte von Bigby Wolf und Fabletown zu erleben.

The Wolf Among Us Remastered erscheint später in diesem Jahr.