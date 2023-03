The Wreck: Bewegendes Narrative-Adventure veröffentlicht

Autor:, in / The Wreck

Bewegendes Narrative-Adventure “The Wreck” erscheint heute, von den Machern von Bury Me, my Love.

The Wreck ist eine 3D-Visual-Novel über Schwesternschaft, Mutterschaft, Trauer und Überleben. Die Spieler folgen der gescheiterten Drehbuchautorin Junon, die versucht, den wichtigsten Tag in ihrem Leben zu überstehen.

Erlebt die Vergangenheit, verändert die Gegenwart und ergreift die Zukunft – oder seht zu, wie Junons Geschichte in einem Wrack endet. Das Spiel hat eine Honourable Mention für “Excellence in Narrative” beim IGF 2023 bekommen.

Während sich ihre Mutter in einem kritischen Zustand befindet und ihr Verstand am Rande des Zusammenbruchs steht, muss Junon die Vergangenheit noch einmal durchleben, die Gegenwart verändern und die Zukunft anpacken – sonst wird ihre Geschichte in einem Wrack enden.

The Wreck findet ihr hier im Microsoft Store. Dazu gibt es hier den neuen Trailer zum Spiel zu sehen: