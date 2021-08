THEA500 Mini: Retro-Computer mit klassischen Amiga-Spielen

In Fortsetzung der beliebten Reihe von zeitlosen Konsolenklassikern, die zu neuem Leben erweckt werden, kündigt Retro Games heute die Entwicklung von THEA500 Mini an, einer vollständig lizenzierten Neuauflage des beliebten 16-Bit-Heimcomputers mit einer Fülle von klassischen Amiga-Spielen.

THEA500 Mini wird Anfang 2022 erscheinen und ist eine Hommage an die 1980er Jahre, die Blütezeit der 16-Bit-Computer; inspiriert von der Veröffentlichung des Amiga 500 im Jahr 1987, der eine 16/32-Bit-CPU, 512 KB RAM und eine Reihe von kundenspezifischen Chips für die Produktion von erstklassigem Sound und Video enthielt.

Besitzer des THEA500 Mini können eines der 25 mitgelieferten klassischen Amiga-Spiele spielen, die sie aus einem einfach zu bedienenden Menu-Karussell auswählen können, darunter Klassiker wie Another World, Simon The Sorcerer, The Chaos Engine und Worms.

Oder sie laden ihre eigenen Spiele per USB-Stick mit voller WHDLoad-Unterstützung und einer Reihe von Optionen zur Auswahl. Außerdem können Besitzer des THEA500 Mini ihr Spiel jederzeit speichern und fortsetzen, damit sie auch die schwierigsten Klassiker zu Ende spielen können.

Der von Retro Games Ltd. entwickelte und von Koch Media vertriebene THEA500 Mini bietet die perfekte Emulation nicht nur des ursprünglichen A500 (OCS) und des Enhanced Chip Set (ECS) zukünftiger Versionen, sondern auch der Advanced Graphics Architecture (AGA) des A1200.

Der THEA500 Mini wird mit der 2-Tasten-Maus im Original-Design und dem neu entwickelten 8-Tasten-Präzisions-Gamepad geliefert, sodass Besitzer des THEA500 Mini ihre Steuerungsmethode selbst wählen können. Zur Ergänzung der Bildschirmtastatur können Besitzer des THEA500 Mini eine externe Standard-PC-Tastatur anschließen, um zusätzliche Funktionen zu nutzen.

„Mit dieser ersten Mini-Version von THEA500 haben wir etwas geschaffen, von dem wir glauben, dass die Spielefans es lieben werden und es als die Evolution der Mini-Spielekonsolen ansehen werden“, sagte Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games. „Retro Games haben ein wirklich einzigartiges Produkt entwickelt“, sagte Debbie Bestwick MBE, CEO von Team 17, „und ich freue mich sehr, dass unsere Spieleklassiker in ihrer ganzen ursprünglichen Pracht präsentiert werden“.

THEA500 Mini wird Anfang 2022 zu einem empfohlenen Verkaufspreis von GBP£119,99/ EUR€129,99/ USD$139,99/ AUD$199,99 im Handel erhältlich sein.

Lieferumfang:

Im Lieferumfang von THEA500 Mini sind eine 1,8 m lange kabelgebundene klassische USB-Maus, ein 1,8 m langes kabelgebundenes Präzisions-Gamepad mit 8 Tasten, ein USB-A-auf-USB-C-Netzkabel (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten) und ein HDMI-Kabel (beide 1,8 m lang) enthalten, die eine vollständige Kompatibilität mit allen modernen Fernsehgeräten ermöglichen. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Funktion zum Speichern von Spielen, eine wählbare Bildwiederholfrequenz von 50 Hz oder 60 Hz, ein CRT-Filter und mehrere Skalierungsoptionen. Besitzer des THEA500 Mini können auch ihre eigenen Dateien, Spiele und Firmware-Versionen über einen USB-Stick (nicht im Lieferumfang enthalten) hochladen.

THEA500 MINI SPIELE-ÜBERSICHT (12 von 25 angekündigt):

Alien Breed 3D, Another World, ATR: All Terrain Racing, Battle Chess, Cadaver, Kick Off 2, Pinball Dreams, Simon The Sorcerer, Speedball 2: Brutal Deluxe, The Chaos Engine, Worms: The Director’s Cut, Zool: Ninja Of The ‘nth Dimension. Weitere Spiele werden zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt.