THEC64 Mini: Jetzt als Black Edition erhältlich

Der kultigste 8-Bit-Computer der Welt ist zurück und hat ein brandneues Makeover bekommen. Der THEC64 mini – Black Edition ist ab heute erhältlich und bietet eine handverlesene Bibliothek moderner C64-Meisterwerke sowie ein edles matt-glänzendes schwarzes Finish. Retro-Gaming in seiner stylishsten Form.

Diese limitierte Neuauflage des Commodore 64 wurde von Retro Games Ltd. (RGL) in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI entwickelt und ist nicht nur ein Stück Nostalgie. Dies ist eine lebendige Hommage an die Fans und Entwickler, die nie aufgehört haben, für die Hardware zu programmieren, die eine ganze Generation von kreativen Köpfen hervorgebracht hat.

„Das ist kein Blick in die Vergangenheit, sondern eine Fortsetzung“, sagt Paul Andrews, Geschäftsführer bei RGL. „Die Black Edition zelebriert die Energie einer Community, die auch lange nach dem Ende der kommerziellen Ära weitergemacht, experimentiert und für Innovationen gesorgt hat. Sie ist der Beweis dafür, dass die Kreativität auf dem C64 nie erloschen ist.“

VON HOBBY-PROGRAMMIERERN ZU MODERNEN MEISTERN

Als der Commodore 64 1982 auf den Markt kam, verwandelte er Millionen von Menschen in Entwickler. Jahrzehnte später treibt derselbe Geist noch immer eine weltweite Homebrew-Szene an, zu der eine lebendige DIY-Community gehört, die neue Spiele für alte Hardware entwickelt.

THEC64 mini – Black Edition vereint diese Szene in einer definitiven Sammlung – 25 vorinstallierte, handverlesene Neo-Retro-Spiele, die von einigen der talentiertesten zeitgenössischen C64-Entwicklern erstellt wurden.

Ausgewählte Game-Highlights:

Sam’s Journey – Plattformer-Brillianz von den Knights of Bytes (98% Zzap! Sizzler)

A Pig Quest – Der 2023er Action-Adventure Hit von Piggy 18 Team (96% Zzap! Gold Medal)

Hessian – Ein Cyberpunk-Shooter von Covert BitOps (93% Zzap! Sizzler)

Knight ’N’ Grail, Steel Ranger, Galencia und viele weitere inspirierende Spielewelten

BACK IN BLACK – EINE WÜRDIGUNG DER KREATIVITÄT UND KULTUR

Die Back In Black-Kampagne würdigt die Underground-Ästhetik und die Kreativität der modernen C64-Szene. Mit ihrem schlanken schwarzen Design, Plug-and-Play-HDMI, vier Speicherplätzen pro Spiel und einem USB-Joystick mit Mikroschaltern ist diese Edition für Sammler, Programmierer und Neulinge gleichermaßen geeignet. Diese neue Hardware ist authentisch, modern und von ganzem Herzen retro!

Die THEC64 mini – Black Edition ist ab sofort zum Preis von 89,99 € erhältlich.