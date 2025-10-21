theHunter: Call of the Wild: DLC für Fütterungsgegenstände hinzu

Entdeck fortgeschrittene Jagdtechniken mit dem Game Feeder Pack für theHunter: Call of the Wild.

Avalanche Studios Group hat das Game Feeder Pack veröffentlicht, das drei neue Game Feeder für theHunter: Call of the Wild für PlayStation, Xbox und PC über Steam,

den Epic Games Store und den Microsoft Store enthält.

Game Feeder bieten Spielern eine neue, strategische Art der Jagd, da sie Wildtiere durch taktische Platzierung in bestimmte Bereiche der Karte locken und so ideale Jagdsituationen schaffen können.

Die Spieler müssen sich mit den Gewohnheiten der Tiere und ihren Bedürfnissen vertraut machen, um sicherzustellen, dass ihre Futterstellen an den richtigen Stellen platziert werden, und dabei darauf achten, dass sie keine unerwünschten Raubtiere wie Bären anlocken.

Das Game Feeder Pack enthält:

Den Box Feeder mit vier Schwerkraftschächten, um die gewünschte Beute anzulocken und gleichzeitig Tiere mit breiterer Schnauze fernzuhalten.

Sein erhöhtes Design schützt den Köder vor Schädlingen, aber Bären können ihn zerstören – daher müssen Spieler den Standort sorgfältig auswählen, um eine lohnende, aber risikoreiche Jagd zu gewährleisten.

Der Pfahlfütterer mit seiner erhöhten Struktur verfügt über eine solarbetriebene Technologie, die den Köder im Laufe der Zeit automatisch ausgibt. Der einfache Mechanismus zum Anheben und Absenken zum Nachfüllen und die robuste Metallkonstruktion halten sogar Bärenangriffen stand. Der Pfahlfütterer bietet Spielern eine zuverlässige, langfristige Anziehung von Tieren ohne Risiko.

Mit dem Köderfass können Spieler die Bären und Wildschweine beschäftigen und die anderen Tiere aus einem ihrer anderen Futterautomaten fressen lassen. Diese robuste Stahltrommel hält aggressiven Wildtieren stand, ohne beschädigt zu werden. Bohrlöcher sorgen für eine gleichmäßige Köderverteilung, während das blaue Fass auch in dichtem Gelände gut sichtbar bleibt. Es ist die erste Wahl, wenn es vor allem auf Langlebigkeit ankommt.

Das Game Feeder Pack ist auf allen Plattformen für 6,89 € erhältlich.