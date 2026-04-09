theHunter: Call of the Wild: DLC mit vier neuen Waffen vorgestellt

Das Multi Class Weapon Pack erweitert theHunter Call of the Wild um vielseitige neue Waffen.

Mit dem neuen Multi-Class Weapon Pack erweitert theHunter: Call of the Wild das Waffenarsenal um vier neue Optionen, die unterschiedliche Jagdsituationen abdecken. Der DLC erscheint am 14. April für PlayStation, Xbox sowie PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store.

Im Fokus stehen vielseitige Einsatzmöglichkeiten, die sich sowohl für kleine als auch für große Beute eignen. Dazu gehört unter anderem das Richardsson .500, ein besonders kraftvolles Gewehr für große Tiere, das mit .500 Jeffery-Munition ausgestattet ist und auf maximale Durchschlagskraft ausgelegt wurde.

Für mittlere Jagdziele bietet die ALIS Precision Shot .25-06 eine ausgewogene Kombination aus Präzision, Reichweite und kontrolliertem Rückstoß.

Für kleinere Tiere kommt die Jonerson .17HMR zum Einsatz, die mit hoher Genauigkeit und flacher Flugbahn überzeugt. Ergänzt wird das Paket durch die Cassidy Combination Gun, eine kombinierte Waffe mit zwei Läufen, die sowohl Gewehr- als auch Schrotmunition unterstützt und so maximale Flexibilität in unterschiedlichen Situationen ermöglicht.

Jede Waffe ist auf bestimmte Einsatzbereiche ausgelegt und bietet unterschiedliche Munitionsoptionen, wodurch ihr eure Jagdstrategie gezielt anpassen könnt. Mit dieser Erweiterung setzt der Titel weiterhin auf realistische Jagdmechaniken und erweitert das Spielerlebnis um zusätzliche taktische Tiefe.

Das Multi-Class Weapon Pack kann ab sofort vorbestellt und auf die Wunschliste gesetzt werden und wird zu einem Preis von 5,89 Euro angeboten.