theHunter: Call of the Wild: Drei neue vielseitige Gewehre hinzugefügt

Ein neues DLC-Paket für theHunter: Call of the Wild erscheint zusammen mit einem kostenlosen Spiel-Update, das neue Wolfsfellvarianten enthält.

Die Avalanche Studios Group hat das „Pump, Flip and Fire“-Paket veröffentlicht, das drei neue, vielseitige Gewehre für theHunter: Call of the Wild für PlayStation, Xbox und PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store enthält. Das „Pump, Flip and Fire“-Paket ist auf allen Plattformen für 4,99 € erhältlich.

Neben den neuen Gewehren enthält ein kostenloses Spiel-Update zwei neue seltene Fellarten für den Grauwolf und 14 neue Mule-Deer-Geweihe. Außerdem wurden alle bestehenden Hirschgeweihe mit überarbeiteten Texturen optimiert.

Das Pump, Flip and Fire Pack enthält:

Ein neues Repetiergewehr: Das Anatha Action .22 Magnum mit seinem schlanken, modernen Finish und dem Röhrenmagazin ist es eine taktile Neuinterpretation des beliebten klassischen Repetiergewehrs. Es wurde für .22-Magnum-Patronen entwickelt und ermöglicht dank seiner schnellen und zuverlässigen Nachladefunktion Spielern, ihre Kleinwildjagd im Handumdrehen auf ein neues Level zu heben.

Das Frost .257 ist das perfekte Beispiel für leistungsstarke, reibungslose Funktionalität. Mit seinem schnell nachladbaren Magazin für .257-Munition bietet es eine einzigartige Ausrüstungsoption für Jäger, die etwas Abwechslung suchen. Es ist auch eine gute Wahl für die Jagd auf mittelgroßes Wild. Eine klappbare Schrotflinte: Die Giddings SSC .410 Coyote lässt sich in Sekundenschnelle ausklappen und einsatzbereit machen. Diese rucksackfreundliche Giddings ist eine vielseitige und leichte Ergänzung, die sicherstellt, dass Spieler bereit sind zu reagieren, wenn sich eine Jagdgelegenheit ergibt. Neben Vogelschrot umfasst die .410-Kammer nun auch Buckshot und Slugs, die für die effiziente Erlegung von kleinem bis mittlerem Wild ausgelegt sind.

Das neueste kostenlose Update umfasst:

Zwei neue seltene Fellfarben für die Grauwolf-Varianten – Melanistic Charcoal und Acromelanistic.

Melanistic Charcoal weist einen hohen Melaningehalt auf, behält jedoch einige graue Akzente bei.

Acromelanistic-Fell besitzt aufgrund eines erhöhten Melaningehalts eine extremitätsspezifische Pigmentierung, was zu einem einzigartigen Felltyp führt.

14 neue Mule Deer-Geweihe, verteilt über alle Level. Alle bestehenden Mule Deer-Geweihe wurden optimiert und ihre Texturen überarbeitet.