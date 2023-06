theHunter: Call of the Wild: Emerald Coast Australia DLC erhält Release-Termin

Release-Datum zu theHunter Call of the Wild Emerald Coast Australia DLC veröffentlicht

Expansive Worlds, ein Studio der Avalanche Studios, kündigt an, dass theHunter: Call of the Wild Emerald Coast Australia am 20. Juni auf PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie auf Steam erscheint.

Im neuen DLC haben Spieler:innen die Möglichkeit, das riesige australische Outback, von subtropischem Buschland bis hin zu blühenden Regenwäldern, zu entdecken und einige der bekanntesten Tiere Australiens in einer wunderschönen, weitläufigen Landschaft zu jagen.

Emerald Coast bietet eine abwechslungsreiche offene Welt, 14 Tierarten, darunter ikonische Tiere wie das Östliche Graue Känguru und das Salzwasserkrokodil, neue Neben- und Story-Missionen und das neue Zagan Varminter .22-250 Repetiergewehr.

Das Outback-Update, das zusammen mit Emerald Coast kostenlos veröffentlicht wird, bringt außerdem ein neues, von Australien inspiriertes Charakter-Outfit, einen neu gestalteten Erntebildschirm, zahlreiche Bugfixes und Verbesserungen und vieles mehr.