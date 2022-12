theHunter: Call of the Wild: Framerate-Boost bringt 60fps zur Jagd

Das neue theHunter: Call of the Wild Update bringt einen Framerate-Boost und somit ist Jagdspiel jetzt mit bis zu 60fps auf Xbox Series X/S spielbar.

Das neueste Update für theHunter: Call of the Wild erhöht die Framerate auf Next-Gen-Konsolen auf bis zu 60fps und sorgt so für ein flüssigeres Jagderlebnis.

Die Weißen Berge in den nördlichen Appalachen, die etwa ein Viertel des Staates New Hampshire sowie Teile des westlichen Maine umfassen, dienten als Inspiration für das Reservat New England Mountains.

Diese ausgedehnte neue Region bietet Jägern ein wunderbares neues Gebiet, in dem es von Wildtieren nur so wimmelt, die es zu erjagen und die Schönheit der Natur zu bewundern gilt. Also schnappt euch eure Ausrüstung und erkundet die majestätischen Neuengland-Berge.

Neuengland-Berge – Hauptmerkmale

Jagen in einer atemberaubenden Umgebung – Das Reservat der Neuengland-Berge zeichnet sich durch abwechslungsreiche Landschaften aus, die durch den Lauf der Zeit geformt wurden, von offenen alpinen Regionen bis hin zu Nadel- und Mischwäldern, die von Seen und Flüssen durchzogen sind. Wenn ihr von der Pirsch durch die Fichten oder der Jagd auf Wasservögel entlang der Flussbiegungen müde seid, gibt es genügend Gelegenheiten, sich zurückzulehnen und die malerische Umgebung auf sich wirken zu lassen.

Wildlife, Great Ones und raffinierte Klassiker – Jäger haben eine Fülle von Wildtieren zu bejagen – vom bescheidenen Ringhalsfasan über den hinterhältigen Kojoten bis hin zum majestätischen Elch. Apropos Elch: Dieser sanfte Riese ist jetzt neben dem ebenso riesigen Schwarzbären und dem anmutigen Weißwedelhirsch als einer der äußerst seltenen Großen vertreten. Elch und Weißwedelhirsch haben nicht nur den Status eines Großen gemeinsam – zusammen mit dem atemberaubenden Rotfuchs gehören sie auch zu den drei wunderschön veredelten Tieren, die jetzt besser aussehen als je zuvor.

Neue Waffe, einzigartige Kosmetik – Besucht den Waffen-Cache an einem beliebigen Außenposten, und ihr werdet eine neue Waffe finden, die auf euch wartet. Der Patriot ist ein leistungsfähiger, moderner Vorderlader vom Kaliber 0,50, der vor Ort in New Hampshire hergestellt wird. Er eignet sich perfekt für die Jagd auf große Beutetiere, aber zielt vorsichtig – mit großer Kraft kommt langsame Nachladegeschwindigkeit.

Jäger erhalten außerdem drei besondere Willkommensgeschenke – eine kostenlose Farbe und eine kostenlose Tarnfarbe sowie das New England Mountains Scout Pack, das sechs Optionen zur Waffenanpassung enthält. Für Jäger, die nach noch mehr Anpassungsmöglichkeiten suchen, bietet das Veteranen-Paket (erhältlich über den Ingame-Shop) zusätzliche einzigartige, von den Neuengland-Bergen inspirierte Kosmetika: Farben, Sprays, Materialien, Tarnungen und eine einzigartige Umhüllung.

Kostenloses Granit-Update – 60FPS + mehr Wildtiere: Neben dem Reservat der Neuengland-Berge freuen sich die Entwickler, eine Reihe kostenloser Updates mit dem Namen Granit-Update für theHunter: Call of the Wild anbieten zu können.

Die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen erhalten einen Framerate-Boost von bis zu 60 FPS für ein noch flüssigeres Jagderlebnis.

Zusätzliche Tierarten in fast jedem Reservat, was Jägern einen guten Grund gibt, ihre alten Lieblingsplätze auf der Suche nach neuer Beute wieder aufzusuchen.

Besitzt ihr ein bereits veröffentlichtes Reservat? Möchtet ihr euren Waffen eine einzigartige Note verleihen? Dann habt ihr Glück, denn die Entwickler schenken allen Jägern zwei kostenlose, themenbezogene Kosmetika für jedes Reservat, das sie bereits besitzen – eine Farbe und eine Tarnung. Das gilt auch für die beiden Reservate im Basisspiel. Dieses Update enthält auch eine Reihe von weiteren Leistungsverbesserungen. Die Patch-Notes gibt es hier.