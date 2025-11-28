theHunter: Call of the Wild: Mit dem Scotland Hunting Reserve-DLC in die schottischen Highlands

theHunter: Call of the Wild begibt sich mit dem Scotland Hunting Reserve-DLC in die schottischen Highlands

Expansive Worlds, eine kreative Abteilung der Avalanche Studios Group, gibt heute bekannt, dass das neue DLC Scotland Hunting Reserve für theHunter: Call of the Wild sowie das neue Premium Trophy Mount Pack am 09. Dezember für PC und Konsolen erscheinen werden.

Inmitten atmosphärischer Landschaften und beeindruckender Sehenswürdigkeiten jagen die Spieler auf der Karte namens Tòrr nan Sithean insgesamt 17 Tiere, die von den bekanntesten Tierarten Schottlands inspiriert wurden. Der Scotland Hunting Reserve-DLC wird für 11,99 € erhältlich sein.

Features von Scotland Hunting Reserve:

Eine immersive, schottische Umgebung, in der es sechs einzigartige Biome im Spätsommer/Frühherbst zu erkunden gibt: Caledonian Forest, Purple Heather Moorland, Grass Hills, Wetlands, Highlands und Rainforest.

Eine exklusive neue Waffe, die Benelhag 12GA: Eine vielseitige halbautomatische Schrotflinte mit einem Röhrenmagazin, die mit Vogelschrot, Rehposten und Flintenlaufgeschossen geladen werden kann und sich daher hervorragend für die Jagd auf alle Arten von Wild eignet.

Sehenswürdigkeiten, die Spieler entdecken können: verwitterte Burgen, antike Ruinen und Küstenhöhlen.

Tiervielfalt: Das Reservat beherbergt 17 Tiere, darunter fünf neue Arten, drei überarbeitete Tiere und ein mächtiges Tier

Neben der neuen Karte Tòrr nan Sithean gibt es auch ein neues Premium Trophy Mount Pack, mit dem Spieler ihre Lodge noch individueller gestalten können. Es enthält 16 neue Plaketten, 40 neue Plattformen sowie neue Texturen, damit Spieler ihre größten Jagderfolge präsentieren können. Das Paket wird für 3,99 € erhältlich sein.

Darüber hinaus können Spieler im Rahmen eines kostenlosen Updates, Patch 8.4, die verbesserte Trophäen-Lodge mit optimierten Filtern genießen.