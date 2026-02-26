theHunter: Call of the Wild: Neuer DLC verändert die Jagd

Autor: , in News / theHunter: Call of the Wild
Image: Avalanche Studios / theHunter: Call of the Wild

theHunter: Call of the Wild bringt einen neuen Game Feeder Pack 2 DLC.

Avalanche Studios Group erweitert theHunter: Call of the Wild um ein DLC, das die Jagd subtil, aber spürbar neu strukturiert. Game Feeder Pack 2 ist ab sofort auf PlayStation, Xbox sowie PC via Steam, Epic Games Store und Microsoft Store verfügbar – und bringt drei neue Futterstationen ins Spiel, die weit mehr sind als bloße Lockmittel.

Das Pack stellt ein Trio robuster, spezialisierter Feeder vor, die jeweils auf unterschiedliche Tierverhalten zugeschnitten sind. Manche ziehen vorsichtige Pflanzenfresser an, andere sprechen dominante Raubtiere an, die ihr Revier nicht kampflos teilen. Entscheidend ist nicht nur, welchen Feeder man nutzt, sondern wo man ihn platziert. Die Jagd wird damit strategischer, planbarer – und gleichzeitig riskanter.

Denn das DLC erinnert daran, dass die Wildnis nie einseitig funktioniert. Wer Tiere anlockt, lockt immer auch Aufmerksamkeit an. Ein falsch gesetzter Feeder kann aus einer vermeintlich sicheren Position schnell eine Falle machen. Der Reiz liegt genau in diesem Spannungsfeld: Die neuen Tools eröffnen mehr Kontrolle, aber auch mehr Verantwortung.

  1. Ralle89 92340 XP Posting Machine Level 1 | 26.02.2026 - 09:31 Uhr

    Hört sich interessant an nur sind es mir mittlerweile zu viele Dlc. Warte da mal auf ne complete edition

  4. Hey Iceman 871525 XP Xboxdynasty All Star Platin | 26.02.2026 - 13:55 Uhr

    Schon ewig nicht mehr gespielt ,mal die Flinte wieder entstauben.
    Ist nicht Hasensaison?

