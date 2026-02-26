theHunter: Call of the Wild: Neuer DLC verändert die Jagd

Avalanche Studios Group erweitert theHunter: Call of the Wild um ein DLC, das die Jagd subtil, aber spürbar neu strukturiert. Game Feeder Pack 2 ist ab sofort auf PlayStation, Xbox sowie PC via Steam, Epic Games Store und Microsoft Store verfügbar – und bringt drei neue Futterstationen ins Spiel, die weit mehr sind als bloße Lockmittel.

Das Pack stellt ein Trio robuster, spezialisierter Feeder vor, die jeweils auf unterschiedliche Tierverhalten zugeschnitten sind. Manche ziehen vorsichtige Pflanzenfresser an, andere sprechen dominante Raubtiere an, die ihr Revier nicht kampflos teilen. Entscheidend ist nicht nur, welchen Feeder man nutzt, sondern wo man ihn platziert. Die Jagd wird damit strategischer, planbarer – und gleichzeitig riskanter.

Denn das DLC erinnert daran, dass die Wildnis nie einseitig funktioniert. Wer Tiere anlockt, lockt immer auch Aufmerksamkeit an. Ein falsch gesetzter Feeder kann aus einer vermeintlich sicheren Position schnell eine Falle machen. Der Reiz liegt genau in diesem Spannungsfeld: Die neuen Tools eröffnen mehr Kontrolle, aber auch mehr Verantwortung.