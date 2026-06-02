theHunter: Call of the Wild: Neuer Peru-DLC führt in drei einzigartige Biome

Das Intisuyu-Reservat erweitert theHunter: Call of the Wild um eine neue Region in Peru.

Mit Peru Hunting Reserve erhält theHunter: Call of the Wild in Kürze ein neues Jagdgebiet. Der DLC wurde offiziell angekündigt und führt Spieler in das Intisuyu-Reservat, das von den vielfältigen Landschaften und der Artenvielfalt Perus inspiriert wurde.

Im neuen Gebiet erwarten Jäger drei unterschiedliche Biome mit einer Reihe ikonischer Wildtierarten, die aufgespürt und gejagt werden können. Die abwechslungsreichen Umgebungen sollen dabei verschiedene Jagderfahrungen innerhalb einer einzigen Region ermöglichen.

Peru Hunting Reserve Key Features:

Drei völlig unterschiedliche Biome in Perus Trockenzeit (Mai–Oktober): Puna – Die Puna liegt am Fuße der Anden und bietet mit ihrer weiten, offenen Landschaft ideale Bedingungen für die Fernjagd. Yungas – Dichte Nebelwälder bilden einen natürlichen Übergang zwischen dem Hochland und dem darunter liegenden Regenwald. In dieser Region befindet sich auch das Tierschutzgebiet des Reservats. Tropischer Regenwald – Die dichte Vegetation des Regenwaldes erfordert Jagdtechniken aus nächster Nähe. Doch Jäger sollten vorsichtig sein: Dies ist das Reich des Jaguars, während in den Flüssen der Schwarze Kaiman lebt.

Spieler stürzen sich mit der Daher Reserve Draw CB-150 in die Wildnis – einer neuen Pistolenarmbrust, die mit einem serienmäßigen Leuchtpunktvisier und Aufrüstungsmöglichkeiten ausgestattet ist. Jagende können zwischen zwei verschiedenen Gewichten für die Pfeilspitzen wählen, was für zusätzliche Vielseitigkeit und taktische Präzision sorgt.

Das Reservat beherbergt 14 Tierarten, darunter zehn völlig neue Arten. Die Spielerinnen und Spieler begegnen dort gefährlichen Raubtieren, die an der Spitze der Nahrungskette stehen sowie beliebten Tieren der Region wie dem Capybara und dem Lama.

Das Intisuyu-Reservat führt 60 neue Missionen ein, darunter ein neues System mit Anschlagtafeln, das mehr Freiheit bei der Interaktion mit dem Reservat und seinen Aktivitäten bietet.

theHunter: Call of the Wild – Peru Hunting Reserve erscheint am 16. Juni 2026 für Xbox, PlayStation und PC.

Zeitgleich veröffentlicht Avalanche Studios Group außerdem Patch 9.2, der zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen enthält. Zusätzlich werden neue Geweihvarianten für sämtliche Bergziegen ins Spiel integriert.

Der Peru Hunting Reserve-DLC kann ab sofort für 11,79 Euro bei Steam auf die Wishlist gesetzt und im Microsoft Store für Xbox und PC vorbestellt werden.