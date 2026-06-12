theHunter: Call of the Wild: Neues Peru-Jagdreservat am 16. Juni

theHunter: Call of the Wild bringt neue Jagd-Region mit wilden Biomen nach Peru.

Avalanche Studios Group hat das neue DLC „Peru Hunting Reserve“ für theHunter: Call of the Wild angekündigt. Die Erweiterung erscheint am 16. Juni 2026 für Xbox, PlayStation und PC via Steam, Epic Games Store und Microsoft Store.

Mit dem neuen Jagdreservat geht es für Spieler in das Intisuyu-Reservat in Peru, das von abwechslungsreichen Landschaften und einer hohen Artenvielfalt geprägt ist. Das Gebiet umfasst drei unterschiedliche Biome, die jeweils eigene Herausforderungen und Jagdbedingungen bieten.

Die drei Biome im Überblick:

Puna: Offene Hochlandlandschaften am Fuße der Anden, ideal für Fernjagd

Offene Hochlandlandschaften am Fuße der Anden, ideal für Fernjagd Yungas: Dichte Nebelwälder als Übergang zwischen Hochland und Regenwald

Dichte Nebelwälder als Übergang zwischen Hochland und Regenwald Tropischer Regenwald: Dichte Vegetation mit gefährlichen Raubtieren wie dem Jaguar und dem Schwarzen Kaiman

Insgesamt enthält das neue Reservat 14 Tierarten, darunter zehn komplett neue Spezies wie Capybaras und Lamas. Die Spieler müssen sich dabei auf unterschiedliche Jagdtechniken einstellen, je nach Region und Umgebung.

Zusätzlich bringt das DLC neue Inhalte ins Spiel:

Neue Pistolenarmbrust „Daher Reserve Draw CB-150“ mit Visier und Upgrade-Optionen

Zwei verschiedene Pfeilspitzen-Gewichte für mehr taktische Vielfalt

60 neue Missionen im Intisuyu-Reservat

Neues Anschlagtafel-System für freiere Missionen und Interaktionen

Verbesserungen und neue Inhalte im Rahmen von Patch 9.2

Das Peru Hunting Reserve DLC erweitert theHunter: Call of the Wild damit um eine neue, vielfältige Region und zusätzliche Spieltiefe für erfahrene Jäger.