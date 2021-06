theHunter: Call of the Wild: Rancho del Arroyo Trailer veröffentlicht

Zu theHunter: Call of the Wild wurde ein neuer Rancho del Arroyo Trailer veröffentlicht.

In einem frischen Rancho del Arroyo Trailer gibt es neue theHunter: Call of the Wild-Spielszenen zu sehen. In der neuen Herausforderung jagt ihr einzigartige Wüstentiere, erkundet eine Landschaft voller Geheimnisse und löst ein jahrhundertealtes Geheimnis, das eine mächtige Familie zerreißt – alles im neuesten Reservat für das immersive Jagdspiel theHunter: Call of the Wild.