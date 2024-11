theHunter: Call of the Wild: Salzwiesen Park und Deutsch Kurzhaar im Dezember

Salzwiesen Park und Deutsch Kurzhaar ab 3. Dezember in theHunter: Call of the Wild erhältlich.

Ab dem 3. Dezember dürfen sich Fans von Jagd- und Outdoor-Spielen auf ein spannendes neues Gebiet in theHunter: Call of the Wild freuen: Der Salzwiesen Park in Norddeutschland öffnet im neuen Premium-DLC-Pack seine Tore und lädt Spieler ein, die weite, unberührte Natur zu erkunden.

Mit dabei ist ein weiterer treuer Jagdbegleiter – der Deutsch Kurzhaar – sowie das brandneue Hunters’ Choice: Bolt-Action Rifle Pack.

Die DLCs Salzwiesen Park, German Shorthaired Pointer und Hunters’ Choice: Bolt-Action Rifle Pack werden einzeln erhältlich sein, Spieler können aber auch alle drei neuen Packs mit einem Rabatt im Winter Hunting Bundle für 15,99 € erwerben. Sie können sich außerdem auf ein kostenloses Update mit Jäger-Herausforderungen freuen! Alle DLCs erscheinen für PlayStation, Xbox und PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store.

theHunter: Call of the Wild bietet das fesselndste Jagderlebnis, das je geschaffen wurde. Spieler können in die atmosphärische Einzelspielerkampagne eintauchen oder das ultimative Jagderlebnis mit Freunden teilen. Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 ist theHunter: Call of the Wild auf eine unglaublich vielfältige Tierartenliste in zwölf einzigartigen Reservaten angewachsen und begeistert weiterhin Millionen von Spielern.

theHunter: Call of the Wild – Winter Preview Showcase: