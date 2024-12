theHunter: Call of the Wild: Salzwiesen Park und Deutsch Kurzhaar veröffentlicht

Image: Avalanche Studios / theHunter: Call of the Wild

Für das Jagdspiel theHunter: Call of the Wild wurde der Salzwiesen Park und der Deutsch Kurzhaar veröffentlicht.

Ab heute gibt es Nachschub für Fans von Jagd- und Outdoor-Spielen. Sie können sich auf ein spannendes neues Gebiet in theHunter: Call of the Wild freuen: Der Salzwiesen Park in Norddeutschland öffnet im neuen Premium-DLC-Pack seine Tore und lädt Spieler ein, die weite, unberührte Natur zu erkunden.

Mit dabei ist ein weiterer treuer Jagdbegleiter – der Deutsch Kurzhaar – sowie das brandneue Hunters’ Choice: Bolt-Action Rifle Pack.

Die DLCs Salzwiesen Park, German Shorthaired Pointer und Hunters’ Choice: Bolt-Action Rifle Pack werden einzeln erhältlich sein, Spieler können aber auch alle drei neuen Packs mit einem Rabatt im Winter Hunting Bundle für 15,99 € erwerben.

Sie können sich außerdem auf ein kostenloses Update mit Jäger-Herausforderungen freuen!

Der neue Trailer zum Salzwiesen Park ist hier zu sehen: