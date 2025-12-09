theHunter: Call of the Wild: Scotland Hunting Reserve Map erscheint heute

Expansive Worlds, eine Kreativabteilung der Avalanche Studios Group, veröffentlicht heute die neue DLC-Map Scotland Hunting Reserve für theHunter: Call of the Wild auf PC und Konsole.

Die Spieler können in Tòrr nan Sithean inmitten von schönen, stimmungsvollen Landschaften und legendären Sehenswürdigkeiten eine Vielzahl von Tieren jagen, die von den bekanntesten Tierarten Schottlands inspiriert sind. Der DLC mit der Karte von Schottland ist ab sofort erhältlich.

Zusammen mit der neuen Schottland-Karte erscheint heute das neue Premium-Trophy-Mount Pack. Jäger:innen können damit ihre Lodge noch individueller gestalten und ihre größten Jagderfolge mit 16 neuen Plaketten, 40 neuen Plattformen sowie neuen Texturen präsentieren.

Avalanche Studios hat außerdem das Winter Hunting Bundle veröffentlicht, das die neue Karte und das Premium-Trophy-Mount-Pack enthält und ab heute bis zum 31. Januar 2026 erhältlich ist.

Die Hauptmerkmale vom Scotland Hunting Reserve:

Eine immersive schottische Umgebung. Spieler:innen können sechs einzigartige Biome im Spätsommer/Frühherbst erkunden: Kaledonischer Wald Lila Heidekraut-Moorland Grashügel Feuchtbiotope Hochland Regenwald

Eine exklusive neue Waffe, die Benelhag 12GA. Eine vielseitige halbautomatische Schrotflinte mit Röhrenmagazin, die mit Birdschot, Buckshot und Slugs geladen werden kann und sich somit für die Jagd auf alle Arten von Wild eignet.

Berühmte Sehenswürdigkeiten, die Spieler:innen entdecken können, darunter verwitterte Burgen, antike Ruinen und Küstenhöhlen.

Das Revier beherbergt 17 berühmte Tiere, darunter fünf neue Arten und drei überarbeitete Tierarten.

Den Trailer gibt es hier: