theHunter: Call of the Wild: Sundarpatan-DLC ist jetzt erhältlich

theHunter: Call of the Wild liefert euch das neue Abenteuer in Nepal. Der Sundarpatan-DLC ist jetzt erhältlich!

Expansive Worlds veröffentlicht heute den neuesten DLC für theHunter: Call of the Wild.

Das Sundarpatan Nepal Hunting Reserve ist ab sofort für PlayStation, Xbox, and PC via Steam, den Epic Games Store und im Microsoft Store für 11,79€ erhältlich.

Bis zum 24. Juni gibt es außerdem 20% Rabatt in allen Stores. Mit dem DLC wird das gefeierte Jagdspiel um drei weitläufige Regionen aus den atemberaubenden Landschaften Nepals erweitert. Spieler können auf der Jagd nach 13 Wildtierarten eine Vielzahl von spektakulären Umgebungen entdecken, von schneebedeckten Bergen über dichte Wälder bis hin zu üppigen tropischen Ebenen.

Der Launch-Trailer ist hier zu sehen: