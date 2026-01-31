THEQUICKSHOT II: Steuerknüppel ab sofort erhältlich

Retro Games Ltd. (RGL) verkündet in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI dass THEQUICKSHOT II ab sofort erhältlich (Amazon) ist und einen der legendärsten Joysticks der Heimcomputer-Ära zurückbringt. Es handelt sich dabei um eine originalgetreue Neuauflage, die für modernes Retro-Gaming maßgeschneidert wurde.
Der QuickShot II kam ursprünglich in den frühen 1980er Jahren auf den Markt und wurde zu einem festen Bestandteil der damaligen Gamer-Szene. Jetzt wurde THEQUICKSHOT II neu entwickelt, um das gleiche unverwechselbare Spielgefühl mit moderner Technik zu kombinieren.
THEQUICKSHOT II wurde nicht für die Sammler-Vitrine entwickelt sondern um damit zu zocken und verfügt daher über hochwertige Mikroschalter mit deutlichen Klickpunkten.
Dies gewährleistet eine präzise Steuerung in jede Richtung, selbst bei den anspruchsvollsten Arcade-Spielen.
Der Joystick verfügt über acht Aktions- und Funktionstasten, sowie den charakteristischen Schnellfeuer-Schalter des Originals, die alle nach modernen Standards überarbeitet wurden.
Die Saugnäpfe an der Unterseite sorgen für Stabilität während die verbesserte Ergonomie und das großzügige 1,8 m lange Kabel den THEQUICKSHOT II ideal für moderne Gaming-Setups machen. Das grundlegende Design des Joysticks hingegen ist unverändert und genauso ikonisch wie damals.
THEQUICKSHOT II wurde von Retro Games Ltd. entwickelt, deren Hardware-Neuauflagen für ihre Präzision und Authentizität bekannt sind, wie beispielsweise THEC64, THEA500 und The Spectrum.
Der Launch-Trailer kann hier angesehen werden:
Sieht cool aus, aber weiß nicht für welches Spiel ich es benutzen sollte.
Auch eher uninteressant für mich.
Hab noch das uralte Original in der C64/Amiga Kiste im Keller irgendwo. Von der optic und Funktionsumfang hat sich aber einiges geändert 🤣
Hab den auch noch in der C64 Kiste. Glaub die Winter u. Sommer Games haben ihn aber ziemlich mitgenommen. 😅
Ne dafür gab es den Competition pro, so hieß der glaube ich. Fast wie der Atari nur mit ner Kugel oben drauf und 2 dicken roten Knöpfen rechts und links.
Ja, der hieß in der Tat Competition Pro. Aber da gab es wohl einen ziemlichen Glaubenskrieg, ob dieser oder der Quickshot besser zum Asseln geeignet war bei Summer- bzw. Wintergames.
Den Controller kenn ich auch noch. Manche Games haben den ein oder anderen Controller verschließen damals. 😅🕹️
Schon ein geiles Teil aber Einsatzmöglichkeit ist heutzutage schon sehr eingeschränkt.
Cooles Teil. Könnte man für Flugsimulationen am PC einsetzen.
Da muss man aber bedenken, dass der Quickshot 2 Microschalter hat und keine analoge Steuerung. Sprich es gibt nur acht Richtungen und in diese halt nur ein bzw. aus.
Der ist bestimmt super geeignet für Retrospiele. Gerade auch für Shmups, die kein eingebautes Dauerfeuer haben. Wenn die Preise für neue Konsolen und PCs weiter so steigen ist sowieso der Weg zurück zu den Retrospielen angesagt 🙃