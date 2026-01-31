THEQUICKSHOT II: Steuerknüppel ab sofort erhältlich

Er ist wieder da: THEQUICKSHOT II ist ab sofort erhältlich!

Retro Games Ltd. (RGL) verkündet in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI dass THEQUICKSHOT II ab sofort erhältlich (Amazon) ist und einen der legendärsten Joysticks der Heimcomputer-Ära zurückbringt. Es handelt sich dabei um eine originalgetreue Neuauflage, die für modernes Retro-Gaming maßgeschneidert wurde.

Der QuickShot II kam ursprünglich in den frühen 1980er Jahren auf den Markt und wurde zu einem festen Bestandteil der damaligen Gamer-Szene. Jetzt wurde THEQUICKSHOT II neu entwickelt, um das gleiche unverwechselbare Spielgefühl mit moderner Technik zu kombinieren.

THEQUICKSHOT II wurde nicht für die Sammler-Vitrine entwickelt sondern um damit zu zocken und verfügt daher über hochwertige Mikroschalter mit deutlichen Klickpunkten.

Dies gewährleistet eine präzise Steuerung in jede Richtung, selbst bei den anspruchsvollsten Arcade-Spielen.

Der Joystick verfügt über acht Aktions- und Funktionstasten, sowie den charakteristischen Schnellfeuer-Schalter des Originals, die alle nach modernen Standards überarbeitet wurden.

Die Saugnäpfe an der Unterseite sorgen für Stabilität während die verbesserte Ergonomie und das großzügige 1,8 m lange Kabel den THEQUICKSHOT II ideal für moderne Gaming-Setups machen. Das grundlegende Design des Joysticks hingegen ist unverändert und genauso ikonisch wie damals.

THEQUICKSHOT II wurde von Retro Games Ltd. entwickelt, deren Hardware-Neuauflagen für ihre Präzision und Authentizität bekannt sind, wie beispielsweise THEC64, THEA500 und The Spectrum.

Der Launch-Trailer kann hier angesehen werden:

  1. Nibelungen86 317905 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 31.01.2026 - 15:21 Uhr

    Sieht cool aus, aber weiß nicht für welches Spiel ich es benutzen sollte.

  3. Uglycoyote 22250 XP Nasenbohrer Level 1 | 31.01.2026 - 15:44 Uhr

    Hab noch das uralte Original in der C64/Amiga Kiste im Keller irgendwo. Von der optic und Funktionsumfang hat sich aber einiges geändert 🤣

    • Bensche 59210 XP Nachwuchsadmin 8+ | 31.01.2026 - 16:11 Uhr
      Antwort auf Uglycoyote

      Hab den auch noch in der C64 Kiste. Glaub die Winter u. Sommer Games haben ihn aber ziemlich mitgenommen. 😅

      • Uglycoyote 22250 XP Nasenbohrer Level 1 | 31.01.2026 - 16:20 Uhr
        Antwort auf Bensche

        Ne dafür gab es den Competition pro, so hieß der glaube ich. Fast wie der Atari nur mit ner Kugel oben drauf und 2 dicken roten Knöpfen rechts und links.

        • Kenty 242650 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.01.2026 - 17:31 Uhr
          Antwort auf Uglycoyote

          Ja, der hieß in der Tat Competition Pro. Aber da gab es wohl einen ziemlichen Glaubenskrieg, ob dieser oder der Quickshot besser zum Asseln geeignet war bei Summer- bzw. Wintergames.

        • Bensche 59210 XP Nachwuchsadmin 8+ | 31.01.2026 - 17:42 Uhr
          Antwort auf Uglycoyote

          Den Controller kenn ich auch noch. Manche Games haben den ein oder anderen Controller verschließen damals. 😅🕹️

  4. de Maja 323455 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 31.01.2026 - 15:50 Uhr

    Schon ein geiles Teil aber Einsatzmöglichkeit ist heutzutage schon sehr eingeschränkt.

    • Kenty 242650 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.01.2026 - 17:35 Uhr
      Antwort auf hotjoe1970

      Da muss man aber bedenken, dass der Quickshot 2 Microschalter hat und keine analoge Steuerung. Sprich es gibt nur acht Richtungen und in diese halt nur ein bzw. aus.

  6. Kenty 242650 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.01.2026 - 17:33 Uhr

    Der ist bestimmt super geeignet für Retrospiele. Gerade auch für Shmups, die kein eingebautes Dauerfeuer haben. Wenn die Preise für neue Konsolen und PCs weiter so steigen ist sowieso der Weg zurück zu den Retrospielen angesagt 🙃

