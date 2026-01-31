THEQUICKSHOT II: Steuerknüppel ab sofort erhältlich

Er ist wieder da: THEQUICKSHOT II ist ab sofort erhältlich!

Retro Games Ltd. (RGL) verkündet in Zusammenarbeit mit PLAION REPLAI dass THEQUICKSHOT II ab sofort erhältlich (Amazon) ist und einen der legendärsten Joysticks der Heimcomputer-Ära zurückbringt. Es handelt sich dabei um eine originalgetreue Neuauflage, die für modernes Retro-Gaming maßgeschneidert wurde.

Der QuickShot II kam ursprünglich in den frühen 1980er Jahren auf den Markt und wurde zu einem festen Bestandteil der damaligen Gamer-Szene. Jetzt wurde THEQUICKSHOT II neu entwickelt, um das gleiche unverwechselbare Spielgefühl mit moderner Technik zu kombinieren.

THEQUICKSHOT II wurde nicht für die Sammler-Vitrine entwickelt sondern um damit zu zocken und verfügt daher über hochwertige Mikroschalter mit deutlichen Klickpunkten.

Dies gewährleistet eine präzise Steuerung in jede Richtung, selbst bei den anspruchsvollsten Arcade-Spielen.

Der Joystick verfügt über acht Aktions- und Funktionstasten, sowie den charakteristischen Schnellfeuer-Schalter des Originals, die alle nach modernen Standards überarbeitet wurden.

Die Saugnäpfe an der Unterseite sorgen für Stabilität während die verbesserte Ergonomie und das großzügige 1,8 m lange Kabel den THEQUICKSHOT II ideal für moderne Gaming-Setups machen. Das grundlegende Design des Joysticks hingegen ist unverändert und genauso ikonisch wie damals.

THEQUICKSHOT II wurde von Retro Games Ltd. entwickelt, deren Hardware-Neuauflagen für ihre Präzision und Authentizität bekannt sind, wie beispielsweise THEC64, THEA500 und The Spectrum.

Der Launch-Trailer kann hier angesehen werden: