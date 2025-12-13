THEQUICKSHOT II: Steuerknüppel im Stile eines Flugzeugs wiederbelebt

Für Millionen von Spielern in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren war der Quickshot II nicht nur ein Controller, sondern der Controller schlechthin.

Der Steuerknüppel im Stile eines Flugzeugs und charakteristische rote Feuerknopf machten ihn zu einer allgegenwärtigen Präsenz auf den wichtigsten Gaming-Plattformen der damaligen Zeit. Auch Jahrzehnte später löst er bei Retro-Fans direkt nostalgische Gefühle aus.

THEQUICKSHOT II bleibt dem charakteristischen Feeling des Originals treu und verbessert es gleichzeitig durch moderne Zuverlässigkeit, Plug-and-Play-USB-Konnektivität und raffinierte Ergonomie. Zu den wichtigsten Merkmalen gehören:

Acht Aktions- und Funktionstasten, darunter zwei Feuerknöpfe und sechs Funktionstasten für volle Gamepad-Funktionalität

Schwebendes Kugelgelenkdesign für sanfte und präzise Acht-Wege-Kreisbewegungen

Vollständige Mikroschalterkonstruktion (eine Innovation von RGL) für jede Richtungstaste und jeden Feuerknopf, die Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit gewährleistet

Automatikfeuer-Schalter für den Schnellfeuer-Highscore – diese Funktion war entscheidend für den Erfolg des ursprünglichen Quickshot II

Ergonomischer Griff für längeren Komfort bei ausgedehnten Gaming-Sessions

Stabilisierende Saugnäpfe für sichere Einhandsteuerung auf ebenen Flächen

Kompatibel mit allen Geräten von Retro Games Ltd. sowie mit den meisten USB-basierten Computersystemen und Retro-Gaming-Plattformen

Großzügiges 1,8 m langes USB-A-Kabel, ideal für moderne Gaming-Setups

Der Quickshot II wurde zu einem kulturellen Meilenstein, weil er nicht nur an eine einzige Hardware gebunden war. Er trug dazu bei, das Spielerlebnis auf fast allen wichtigen Heimcomputerplattformen seiner Zeit zu prägen.

Auf dem C64 war der Quickshot II allgegenwärtig. Sein reaktionsschneller Trigger und sein arcadeähnliches Spielgefühl machten ihn zum Controller der Wahl für Klassiker wie Summer Games, International Karate, Impossible Mission, Uridium und Tausende andere. Für viele Spieler war der Quickshot II das Commodore-Erlebnis schlechthin.

Darüber hinaus tendierten Besitzer eines ZX Spectrum zum Quickshot II als hochwertige, langlebigere Alternative zu den damaligen Standard-Sticks. Für beliebte Titel wie Jet Set Willy und Saboteur bot er die Präzision, die Spectrum-Spiele erforderten.

Das Vermächtnis des Joysticks wird durch seine Bedeutung für weitere Systeme aus den 1980er- und 1990er-Jahren noch verstärkt. Dazu gehören der Amstrad CPC, der Atari ST und der Commodore Amiga.

Als Amiga-Spiele mit komplexeren Aktionen, präziserer Steuerung und größerer Genauigkeit immer ambitionierter wurden, machte die Verarbeitungsqualität und Ergonomie des Quickshot II ihn zu einem festen Bestandteil auf Amiga-Schreibtischen überall und festigte seinen Kultstatus weiter. Auf all diesen Plattformen war der Quickshot II nicht nur beliebt, sondern wegweisend.

Er prägte die Art und Weise, wie eine ganze Generation das Spielen lernte.

„Der ursprüngliche Quickshot II ist einer der bekanntesten Controller der Heimcomputer-Ära. Für viele von uns war er der erste Vorgeschmack auf ein wirklich immersives Spielerlebnis, ein Controller, der sich leistungsstark und präzise anfühlte und für Action im Arcade-Stil entwickelt wurde. Mit dem THEQUICKSHOT II wollen wir dieses Erbe würdigen und es gleichzeitig für Spieler von heute verbessern. Diese neue Version bleibt dem Geist des Originals treu, bis hin zu seiner unverwechselbaren Ergonomie, bietet aber zusätzlich die Zuverlässigkeit und Funktionalität, die heute erwartet wird. Es ist ein Stück Gaming-Geschichte, wiedergeboren für die Spieler, die sich daran erinnern, und für diejenigen, die es gerade entdecken“, sagt Paul Andrews, Geschäftsführer von Retro Games Ltd.

THEQUICKSHOT II kann ab sofort zum UVP von 34,99 € vorbestellt werden. Der legendäre Joystick erscheint am 30. Januar 2026.