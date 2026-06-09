There Are No Ghosts At The Grand: Musical-Trailer enthüllt neue Figur und düstere Prognose

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Ein neuer Trailer stellt Alex Watson und das rätselhafte Schicksal der Figur aus There Are No Ghosts at the Grand vor.

Ein neuer Musical-Trailer zu There Are No Ghosts at the Grand rückt die Figur Alex Watson in den Mittelpunkt und liefert weitere Einblicke in das ungewöhnliche Abenteuer.

Alex Watson arbeitet als Polizist und scheint eine wichtige Rolle in der Geschichte einzunehmen. Der Trailer deutet jedoch direkt an, dass seine Zeit begrenzt ist: In nur 30 Tagen soll die Figur sterben.

Welche Umstände zu diesem Schicksal führen, bleibt zunächst offen. Stattdessen setzt der Trailer auf eine Mischung aus musikalischer Inszenierung, mysteriöser Atmosphäre und ersten Hinweisen auf die zahlreichen Geheimnisse, die in der Spielwelt verborgen liegen.

Das Abenteuer verbindet unterschiedliche Genres miteinander. Neben der Aufklärung verschiedener Rätsel und Geheimnisse spielt auch die Gestaltung der Stadt eine wichtige Rolle. Spieler sollen die Umgebung nach ihren Vorstellungen verschönern und gleichzeitig den Ereignissen auf den Grund gehen, die hinter den Kulissen ablaufen.

Mit der Vorstellung von Alex Watson erhält die Geschichte eine weitere zentrale Figur, deren Schicksal offenbar eng mit den Mysterien rund um das Grand verbunden ist.

Interessierte können bereits jetzt eine Demo-Version auf Steam ausprobieren und das Spiel ihrer Wunschliste hinzufügen.

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6 Kommentare Added

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  1. Robilein 1285500 XP Xboxdynasty Legend Platin | 09.06.2026 - 17:21 Uhr

    Eines meiner kommenden Highlights. Bin echt so gespannt drauf🥰🥰🥰

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  3. Rotten 129145 XP Man-at-Arms Onyx | 09.06.2026 - 17:42 Uhr

    Kann et kaum noch erwarten, steht ganz weit oben auf der Liste für dieses Jahr 😅✌🏻

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  5. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 09.06.2026 - 19:05 Uhr

    Weiß noch nicht irgendwie bin ich noch nicht überzeugt

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