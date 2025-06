There Are No Ghosts At The Grand: Verfallenes Hotel voller Rätsel und Musik

Autor:, in / There Are No Ghosts At The Grand

Richtet in There Are No Ghosts At The Grand ein heruntergekommenes Hotel wieder her, während ihr auf Geister und Rätsel stößt.

In There Are No Ghosts At The Grand tretet ihr das widerwillige Erbe eines verfallenen Hotels an, das einst für seinen Charme und seine Gastfreundschaft bekannt war.

In diesem gruseligen, gemütlichen und musikalischen Krimi werdet geht ihr von Raum zu Raum, um Restaurierungsrätsel zu lösen. Dabei deckt ihr auch einige surreale, übernatürliche Geheimnisse aus der Vergangenheit des Hotels auf.

There Are No Ghosts At The Grand, entwickelt von Friday Sundae, erscheint 2026 für Xbox Series X|S, Xbox PC, Xbox Cloud und im Xbox Game Pass.