They Always Run: Brutaler 2D-Plattformer erscheint schon diese Woche

PID Games und Alawar sind sehr stolz zu verkünden, dass sie sich zusammengetan haben, um den brutalen 2D-Plattformer They Always Run am 19. Mai auf PS4, Nintendo Switch und Xbox One zu veröffentlichen.

Seit dem Untergang des Imperiums werden die Bewohner der Galaxis von der Kriminalität überschwemmt. Die Fähigkeit, jeden überall aufzuspüren, ist zu einer sehr geschätzten Fähigkeit geworden. Aiden ist ein dreiarmiger Kopfgeldjäger, der die gefährlichsten und schwer fassbaren Halsabschneider der Galaxis zur Strecke bringen muss.

Im Spiel jagt ihr Verbrecher in den Randgebieten der Galaxis, auf den Kernwelten und in den Ruinen längst vergangener Zivilisationen. Rüstet eure Ausrüstung auf, erhaltet neue Fähigkeiten, werdet stärker und vernichtet alles, was sich euch in den Weg stellt. Genießt eine komplexe Geschichte, die mit einem rasanten Gameplay verwoben ist und voller Wendungen steckt, die so hart sind wie der dritte Arm eines Kopfgeldjägers!