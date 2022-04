They Always Run: Release-Termin für Konsolen angekündigt

Autor:, in / They Always Run

Entwickler Alawar hat für den 19. Mai den Release von They Always Run auf Xbox One, PlayStation 4 und Switch angekündigt.

Nachdem der Sidescroller, mit Weltraum-Western-Setting, bereits am 20. Oktober 2021 für den PC veröffentlicht wurde, hat der russische Entwickler Alawar die Konsolenportierung des Spiels für den 19. Mai 2022 angekündigt.

In They Always Run schlüpft ihr in die Rolle von Aiden, einem dreiarmigen Kopfgeldjäger, der die gefährlichsten und am schwersten zu fassenden Verbrecher der Galaxie jagt.

Während eurer Jagd auf die Schurken werdet ihr mit Geld oder Informationen belohnt, um jene Personen zu finden, die euch überhaupt auf diesen Weg gebracht haben. Im Verlauf des Spiels deckt ihr eine riesige Verschwörung auf.

Selbst große Gegnergruppen sind, dank des dritten Armes kein Problem für Aiden. Außerdem kann er so einige spezielle Angriffe und Fähigkeiten ausführen.

Selbstverständlich könnt ihr auf eurer Reise bis an den Rand der Galaxie – ähnlich wie in Rollenspielen – eure Ausrüstung verbessern, erhaltet neue Fähigkeiten und werdet so immer stärker.