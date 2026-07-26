Thick as Thieves: Fast das ganze Team ist weg – doch es soll weitergehen

Thick as Thieves verliert fast sein gesamtes Entwicklerteam – so geht es mit dem Spiel weiter.

Nach dem Verlust eines Großteils des Entwicklerteams steht Thick as Thieves vor einer einschneidenden Veränderung: OtherSide Entertainment stellt sämtliche weiteren Content-Updates ein. Das Spiel selbst soll jedoch weiterbetrieben werden und dafür technisch auf eine langfristigere Lösung umgestellt werden.

OtherSide Entertainment bestätigte, dass inzwischen nur noch ein sehr kleines Team beim Studio verblieben ist. Unter diesen Umständen sei die weitere Entwicklung zusätzlicher Inhalte, Modi und Systeme wirtschaftlich beziehungsweise organisatorisch nicht mehr tragfähig.

Neue Inhalte für Thick as Thieves wird es deshalb nicht mehr geben.

Thick as Thieves soll trotzdem weiterleben

Gemeinsam mit Publisher Megabit arbeitet das verbliebene Team daran, den langfristigen Betrieb des Spiels sicherzustellen. Im Mittelpunkt steht dabei eine neue Version, die für den Koop-Modus auf Peer-to-Peer-Verbindungen umgestellt werden soll.

Dadurch sollen die bislang benötigten dedizierten Cloud-Server entfallen. Spieler sollen Thick as Thieves trotzdem weiterhin gemeinsam mit Freunden spielen können.

Am grundlegenden Gameplay und Ablauf soll sich durch die technische Umstellung praktisch nichts ändern. Der Solo-Modus ist laut OtherSide Entertainment von den Änderungen vollständig unberührt.

Megabit übernimmt anschließend die Betreuung

Sobald die Arbeiten an der neuen Version abgeschlossen sind, soll Publisher Megabit die weitere Betreuung von Thick as Thieves übernehmen.

Dazu gehört insbesondere die Reaktion auf auftretende Bugs und andere technische Probleme. Die Priorität liege nun darauf, den fortlaufenden Betrieb des Spiels sicherzustellen.

Damit endet zwar die aktive Erweiterung von Thick as Thieves, das Spiel selbst soll aber nicht verschwinden. OtherSide Entertainment und Megabit wollen stattdessen eine technische Grundlage schaffen, mit der sowohl Solo- als auch Koop-Partien langfristig möglich bleiben.