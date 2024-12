Thick as Thieves: PvPvE-Stealth-Action-Multiplayer-Spiel angekündigt

Autor:, in / Thick as Thieves

Während der 2024 The Game Awards kündigten OtherSide Entertainment und Megabit Thick As Thieves an, ein packendes Stealth-Action-Multiplayer-Spiel, das im Jahr 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen soll.

Unter der Leitung der Gaming-Veteranen Warren Spector, Greg LoPiccolo und Paul Neurath lädt Thick As Thieves die Spieler ein, sich in einer Metropole der 1910er Jahre zurechtzufinden, in der jeder Schatten neue Herausforderungen birgt – von rivalisierenden Dieben und wachsamen Wächtern bis hin zu einer detailreichen Stadt, die sich mit jedem Raub verändert.

„Die Mitbegründer von OtherSide Entertainment waren mit den Originalspielen Thief und Deus Ex Wegbereiter des Stealth-Action-Genres“, so Benjie Clarke, Managing Director of Global Publishing bei Megabit. „Ihre Zusammenarbeit bei OtherSide hat diese Vision wiederbelebt und konzentriert sich nun darauf, Grenzen mit neuen Perspektiven zu verschieben. Thick As Thieves markiert den nächsten Schritt für das, was ein immersives Actionspiel erreichen kann und wie das Teilen dieser Erfahrung mit anderen Spielern zu einer unglaublichen spielergetriebenen Geschichte führt.“

Thick As Thieves spielt in einer alternativen historischen Metropole, in der Technologie mit Magie kollidiert, und lässt den Spieler in eine komplexe, detaillierte Welt voller glitzerndem Reichtum, einer blühenden kriminellen Unterschicht und einem Hauch von Magie eintauchen.

Während die Oberschicht Reichtum und Macht anhäuft, während die Unterschicht ums Überleben kämpft, bahnt ihr euch euren Weg durch beide Welten und jagt mit List und Tücke nach Schätzen und Ruhm.

Die Spieler erleben ein einzigartiges kompetitives Multiplayer-Erlebnis, bei dem Infiltration, Diebstahl und Flucht den Erfolg bestimmen. Das Spiel belohnt clevere Taktiken, Planung und Improvisation.

Thick As Thieves ist ein Beispiel für OtherSides Engagement für spielergesteuertes Handeln und schafft ein Erlebnis, bei dem sich jeder Spielstil in einer lebendigen Welt einzigartig entfalten kann.

„Thick As Thieves verkörpert die Vision von immersivem Gameplay, mit der OtherSide gegründet wurde“, so Warren Spector, Mitbegründer von OtherSide Entertainment. „Mit diesem Spiel geben wir den Spielern die Möglichkeit, ihre eigenen Geschichten in einer Welt zu erschaffen, in der Beobachtung, Scharfsinn und kreative Problemlösungen geschätzt werden.“

Wichtige Features

Wiederspielbares Stealth-Action-PvPvE-Gameplay: Navigiert durch ein Reich, in dem jeder Schatten und jede Ecke eine neue Herausforderung bergen kann – von wachsamen Wachen über hinterhältige Rivalen bis hin zur sich ständig verändernden, tückischen Stadt selbst. Wappnet euch mit scharfer Beobachtungsgabe und gerissenen Fähigkeiten, um in dieser unberechenbaren Welt zu bestehen.

Seid der Dieb, der ihr sein wollt: Jede Mission ist eine Chance, und jede Chance kann kreativ angegangen werden. Beobachtung, clevere Planung und präzise Ausführung sind unerlässlich, aber mit anderen Dieben in der Nähe wird es nie so einfach sein. Improvisation und Erfindungsreichtum sind der Schlüssel, wenn ihr überleben und erfolgreich sein wollt.

Die Stadt und ihre unendlichen Geheimnisse: Taucht ein in die Stadt, eine Welt, die reich an Charakteren, Geschichten und Geheimnissen ist. Lernt die Mächtigen, die Kriminellen und die Verrückten kennen, während ihr in ihre Festungen einbrecht und sowohl ihr Gold als auch ihre Geheimnisse stehlt.

Erforscht eure persönliche Geschichte, Mission für Mission, gestaltet euer Schicksal und euren Weg von einem Niemand zu einer Legende des Verbrechens.

Ein Werkzeugkasten für Diebe: Euer Aufstieg wird euch Türen öffnen – im wahrsten Sinne des Wortes. Knackt Schlösser, überfallt Alarme, überlistet Wachen, bringt Zivilisten zum Schweigen, verheimlicht eure Anwesenheit und entkommt mit einer vollen Beutetasche.

Ob ihr lieber langsam und leise oder schnell und laut spielt, alle Werkzeuge stehen euch zur Verfügung. Sie zu meistern, wird eure Herausforderung sein, während ihr euch mit den verschiedensten Gefahren und Gegnern auseinandersetzt.

Lebendige Welt in alternativer Geschichte: Tretet ein in eine lebendige, alternativhistorische Metropole zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo der Schein von Gaslampen, Neon und Magie den Weg erhellt.

Ein Auge auf die Bewohner und ihre täglichen Gewohnheiten zu haben, könnten euch helfen…vielleicht hat das Hausmädchen mit ihrem Mann gesprochen, der nach ein paar Drinks mit der Bardame gesprochen hat…. Es ist wichtig, die Welt und ihre Geheimnisse zu verstehen. Der kluge Dieb ist der bessere Dieb.