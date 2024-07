Thief Simulator 2: Release-Zeitfenster für Xbox bekannt

Wie wir bereits berichtet haben, erscheint der Thief Simulator 2 auch für Xbox. Nun haben uns die Entwickler über die Veröffentlichungs-Zeitfenster informiert.

„Thief Simulator 2, der neue Teil des Bestsellers, der Stealth, Simulation und Abenteuer in einer Mafia-Diebeswelt vereint, wird im August/September für die Xbox Series X|S erscheinen. Der Simulator wurde zuvor für den PC veröffentlicht. Thief Simulator 2 wird am 12. Juli dieses Jahres für PlayStation 5 veröffentlicht, und eine Version für Nintendo Switch ist ebenfalls in Arbeit…“