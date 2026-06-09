Thief: The Dark Project Remastered: Stealth-Klassiker kehrt diesen Winter zurück

Mit Thief: The Dark Project Remastered haben Nightdive Studios, Eidos-Montréal und Atari eine moderne Neuauflage des wegweisenden Stealth-Klassikers aus dem Jahr 1998 angekündigt.

Die Neuauflage basiert auf der KEX Engine von Nightdive Studios und enthält neben dem ursprünglichen Thief: The Dark Project auch sämtliche zusätzlichen Missionen, Inhalte und Verbesserungen aus der erweiterten Version Thief Gold, die 1999 veröffentlicht wurde.

Das Original gilt als einer der wichtigsten Vertreter des Stealth-Genres und setzte seinerzeit neue Maßstäbe für schleichorientiertes Gameplay. Statt direkter Konfrontationen stehen das Verbergen in Schatten, die Nutzung von Licht und Geräuschen sowie die geschickte Umgehung von Gegnern im Mittelpunkt.

Darüber hinaus war Thief für seine hohe Spielerfreiheit bekannt. Herausforderungen konnten auf unterschiedliche Weise gelöst werden, während die Spielwelt dynamisch auf die Aktionen des Spielers reagierte. Gegner nehmen Geräusche wahr, untersuchen verdächtige Aktivitäten und kommunizieren untereinander, wodurch eine glaubwürdige und immersive Atmosphäre entsteht.

Laut Nightdive Studios soll die Remastered-Version die Spannung und die Designprinzipien des Originals bewahren, gleichzeitig aber technisch und visuell für moderne Systeme optimiert werden. Eidos-Montréal bezeichnet Thief zudem als eines der einflussreichsten Spiele seiner Zeit, dessen Wirkung auf das Stealth-Genre bis heute spürbar sei.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht erneut Garrett, ein Waisenkind, das einst von den geheimnisvollen Keepers aufgenommen wurde. Der uralte Orden widmet sich dem Erhalt des Gleichgewichts in der Welt und bildete Garrett zum Meisterdieb aus. Als Erwachsener kehrte er den Keepers jedoch den Rücken und verdient seinen Lebensunterhalt damit, die Reichen und Mächtigen zu bestehlen.

Während seiner Raubzüge gerät Garrett immer wieder in ein Netz aus Korruption, Intrigen und Machtkämpfen. Obwohl er sich selbst als zynischen Außenseiter betrachtet, führen ihn seine Nachforschungen regelmäßig dazu, größere Bedrohungen aufzudecken und gegen jene vorzugehen, die ihre Macht für eigene Zwecke missbrauchen.

Ein Kernstück des Spiels bleibt die für ihre Zeit revolutionäre KI der Gegner. Wachen reagieren nicht nur auf sichtbare Bewegungen, sondern auch auf Geräusche in ihrer Umgebung. Verdächtige Aktivitäten werden untersucht, Alarme ausgelöst und Informationen zwischen den NPCs weitergegeben, wodurch sich dynamische Situationen ergeben können.

Auch die ikonischen Licht- und Schattenmechaniken kehren zurück. Spieler nutzen die Dunkelheit als Deckung, löschen Fackeln mit Feuerpfeilen oder setzen Moospfeile ein, um laute Oberflächen zu dämpfen und unbemerkt an Gegnern vorbeizuschleichen.

Für direkte Konfrontationen stehen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, wobei das Spiel weiterhin einen klaren Schwerpunkt auf Heimlichkeit legt. Garrett kann Gegner lautlos mit seinem Blackjack ausschalten oder auf Spezialpfeile und Gasminen zurückgreifen, um Hindernisse aus sicherer Entfernung zu beseitigen.

Darüber hinaus umfasst das Arsenal zahlreiche klassische Hilfsmittel eines Meisterdiebs. Dietriche, Seilpfeile und weitere Spezialausrüstung ermöglichen alternative Wege durch die Levels und fördern die für Thief typische Spielerfreiheit.

Neben technischen Verbesserungen modernisiert Nightdive Studios auch die Benutzeroberfläche. Die Remastered-Version erhält unter anderem ein neues Waffen- und Item-Rad sowie eine Missionsauswahl. Auf dem PC wird zudem die Unterstützung für Fan-Kampagnen integriert, wodurch Spieler auf zahlreiche von der Community erstellte Inhalte zugreifen können.

Die Entwickler haben außerdem Texturen, Charaktermodelle, Zwischensequenzen und Animationen überarbeitet, um die Atmosphäre des Originals zu bewahren und gleichzeitig an moderne Hardware anzupassen.

Der Einfluss von Thief auf das Stealth-Genre ist bis heute spürbar. Die konsequente Ausrichtung auf Heimlichkeit, die hohe Spielerfreiheit und die Möglichkeit, Missionen ohne tödliche Gewalt abzuschließen, dienten zahlreichen späteren Spielen als Inspiration. Mit Thief: The Dark Project Remastered erhalten sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger die Gelegenheit, einen der wichtigsten Vertreter des Genres in modernisierter Form zu erleben.

Thief: The Dark Project Remastered erscheint im Winter für Xbox Series X|S, Xbox Play Anywhere, PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Steam, Epic Games Store, GOG sowie zusätzlich für PlayStation 4 und Nintendo Switch.