This War of Mine: Final Cut: Wird Teil des Museum of Modern Art in New York City

This War of Mine wird in die ständige Sammlung des Museum of Modern Art in New York City aufgenommen.

Als Teil der kontinuierlichen Bemühungen von 11 bit studios, Anerkennung für ihre Philosophie der „Unterhaltung mit Tiefgang“ zu erlangen, hat This War of Mine eine weitere prestigeträchtige Ehrung erhalten. Das Bestsellerspiel, welches ein schreckliches ziviles Schicksal während eines Krieges schildert, hat einen begehrten Platz im New Yorker Museum of Modern Art als Teil der Ausstellung „Never Alone: Video Games and Other Interactive Design” erhalten.

This War of Mine im Museum of Modern Art in New York City:

„Never Alone wird uns helfen, Videospiele als verschiedene Bestandteile, unterschiedliche Werkzeuge und Techniken zu verstehen, die Designer einsetzen, um unsere Erfahrungen mit Spielen zu gestalten“, erklärt Paul Galloway, Sammlungsspezialist am MoMA und Co-Kurator der Ausstellung, die interaktives Design in den Mittelpunkt stellt. „Es wird oft über Spiele als Spaß und Ablenkung gesprochen, aber ich glaube, dass es immer mehr Spiele gibt, die mehr von den Spielern verlangen. Als ich This War of Mine gespielt habe, hat es mich traurig gemacht, es hat mir Angst gemacht, es hat mich sehr angespannt und am Ende hat es mich mit einem sehr veränderten Verständnis davon zurückgelassen, was es heißt, in einem Kriegsgebiet zu ,spielen’“, beschreibt Galloway.

This War of Mine wurde zusammen mit 35 anderen Videospielen als Teil der ständigen Sammlung des Museum of Modern Art aufgenommen. Dies ermöglicht es dem Museum, Videospiele als Teil seiner Architektur- und Designsammlung zu untersuchen, zu bewahren und auszustellen. Seit September 2022 ist das Spiel auch Teil von War Games – einer Ausstellung im Imperial War Museum in London, die sich damit beschäftigt, welche Botschaften über Konflikte durch Spiele mit Kriegsthemen vermittelt werden.

This War of Mine im Imperial War Museum, London: