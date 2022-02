This War of Mine: The Little Ones: 11 bit spendet Gewinne an ukrainisches Rotes Kreuz

Angesichts des völkerrechtswidrigen Einmarsches des russischen Militärs in die Ukraine, stellt sich der polnische Entwickler und Publisher 11 bit ganz klar gegen den Krieg und spendet die Einnahmen des Anti-Kriegsspiels This War of Mine in den nächsten sieben Tagen an das Ukrainische Rote Kreuz.

Das Statement von 11 bit im Original: „Russische Streitkräfte haben das freie Land Ukraine – unsere Nachbarn – angegriffen. Als polnisches Spielstudio und Schöpfer des weltweit anerkannten Anti-Kriegsspiels This War of Mine – eines Spiels, das das Leid und Elend der vom Krieg betroffenen Zivilbevölkerung direkt anspricht – möchten wir hiermit unsere Unternehmenserklärung bekannt geben: Wir stehen gegen die russische Invasion in der Ukraine. Doch Worte allein wären leer ohne eine bedeutungsvolle Handlung, und das Timing ist entscheidend, daher ist die Handlung wie folgt: In den nächsten sieben Tagen werden alle Gewinne aus This War of Mine, allen DLCs, in allen Stores und auf allen Plattformen in einen speziellen Fonds fließen. In einer Woche wird dieses Geld an das Ukrainische Rote Kreuz gespendet, um die Kriegsopfer in der Ukraine direkt zu unterstützen.“

„Lasst diese Botschaft in all dem widerhallen, was ihr über diesen Krieg wisst und darüber, wie Krieg Menschen tötet, ihr Leben und ihre Heimat zerstört. Lasst uns – Spieler und Entwickler gemeinsam – alles tun, was wir können, um die Kriegsopfer in der Ukraine zu unterstützen.“

Mit freundlichen Grüßen alle Mitarbeiter von 11 bit studios #FuckTheWar #Ukraine“