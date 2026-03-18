Thomas & Friends: Wonders of Sodor: Erscheint auf Xbox, PS5 und PC

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Image: Dovetail Games

Thomas and Friends Wonders of Sodor ist ab sofort verfügbar und bringt euch auf die Insel Sodor.

Thomas & Friends: Wonders of Sodor ist ab sofort erhältlich und lädt euch zu einem storybasierten Abenteuer auf der bekannten Insel Sodor ein.

Das Spiel wurde von Dovetail Games in Zusammenarbeit mit Mattel entwickelt und bietet euch eine Mischung aus Erkundung, Story und klassischen Zug-Missionen.

Ihr erlebt acht unterschiedliche Abenteuer, die auf bekannten Schauplätzen und Momenten der Marke basieren. Dabei erkundet ihr ikonische Orte wie die Hauptstrecke, Thomas Nebenstrecke oder den Hafen von Knapford und trefft bekannte Charaktere wie Thomas, Diesel, Gordon oder Percy.

Neben der Story könnt ihr frei über die Insel reisen, euren Fahrplan verwalten und zusätzliche Herausforderungen wie Rangier-Puzzles oder Schatzsuchen meistern. In der Deluxe Edition stehen euch zudem vier weitere Abenteuer zur Verfügung.

Eine Nintendo Switch-Version ist noch für dieses Jahr geplant, während physische Editionen der Deluxe-Version 2026 erscheinen sollen.

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8 Kommentare Added

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  1. Sevalot 8000 XP Beginner Level 4 | 18.03.2026 - 10:43 Uhr

    Das ist als ein Erwachsener nichts für mich aber für die Kinder schon. 🤣🤣

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    • Senseo Mike 96600 XP Posting Machine Level 3 | 18.03.2026 - 12:41 Uhr
      Antwort auf Rotten

      Nicht nur du😁
      Der grandiose Stephen King hat sich „Thomas“ mal angenommen, dort heißt das Ding Charlie Tuff Tuff. Fand er als Kind alles andere als lustig und hat sich schon immer davor gegruselt. Kann ich absolut nachvollziehen.

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  6. Hille 5790 XP Beginner Level 3 | 18.03.2026 - 12:14 Uhr

    🤣🤣 irgendwie herrlich… Würde es im Gamepass landen, würde ich es garantiert ausprobieren..

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  7. Eddy 11505 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 18.03.2026 - 13:20 Uhr

    Sieht für mich aus wie ein Horrorspiel zum Gruseln.

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