Thomas & Friends: Wonders of Sodor: Erscheint auf Xbox, PS5 und PC

Thomas and Friends Wonders of Sodor ist ab sofort verfügbar und bringt euch auf die Insel Sodor.

Thomas & Friends: Wonders of Sodor ist ab sofort erhältlich und lädt euch zu einem storybasierten Abenteuer auf der bekannten Insel Sodor ein.

Das Spiel wurde von Dovetail Games in Zusammenarbeit mit Mattel entwickelt und bietet euch eine Mischung aus Erkundung, Story und klassischen Zug-Missionen.

Ihr erlebt acht unterschiedliche Abenteuer, die auf bekannten Schauplätzen und Momenten der Marke basieren. Dabei erkundet ihr ikonische Orte wie die Hauptstrecke, Thomas Nebenstrecke oder den Hafen von Knapford und trefft bekannte Charaktere wie Thomas, Diesel, Gordon oder Percy.

Neben der Story könnt ihr frei über die Insel reisen, euren Fahrplan verwalten und zusätzliche Herausforderungen wie Rangier-Puzzles oder Schatzsuchen meistern. In der Deluxe Edition stehen euch zudem vier weitere Abenteuer zur Verfügung.

Eine Nintendo Switch-Version ist noch für dieses Jahr geplant, während physische Editionen der Deluxe-Version 2026 erscheinen sollen.