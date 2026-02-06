Thomas & Friends: Wonders of Sodor: Kleine Lokomotive begibt sich auf ein neues Abenteuer

Neues Abenteuer auf Sodor: Story‑Game mit Thomas, Percy & Co. erscheint bald für Konsolen und PC.

Dovetail Games und Mattel bringen die Welt von Thomas & Friends zurück auf PC und Konsole. Mit Thomas & Friends: Wonders of Sodor erscheint ein neues, eigenständiges, narratives Abenteuerspiel, das die Magie der TV‑Serie in ein modernes Videospielerlebnis überträgt.

Der Titel erscheint „in Kürze“ für Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 sowie Nintendo Switch – inklusive Abwärtskompatibilität auf der Switch 2.

Spieler erkunden die Insel Sodor mit Thomas, Diesel, Emily, Gordon und Percy, erleben ikonische Strecken und Orte und stürzen sich in acht Abenteuer, die von klassischen Geschichten inspiriert sind.

Neben frei befahrbaren Gebieten gibt es auch Aktivitäten wie die „Shunting Truck Challenge“, die Fans der Serie sofort wiedererkennen werden.

Zusätzlich erscheint eine Deluxe Edition, die James als spielbaren Charakter einführt und vier weitere Abenteuer rund um Sodor enthält. Damit bietet sie das bislang umfassendste digitale Thomas‑Erlebnis – ein echtes „First‑Class‑Ticket“ für Fans.