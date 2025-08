THQ Nordic: Aktuell 28 Spiele in Entwicklung, 15 davon noch unangekündigt

Der Publisher THQ Nordic hat bekannt gegeben, dass sich derzeit insgesamt 28 Spiele bei internen und externen Teams in Entwicklung befinden. 15 dieser Titel sind bislang noch nicht öffentlich angekündigt, was auf eine Vielzahl geplanter Enthüllungen in naher Zukunft hindeutet.

Diese Information wurde im Anschluss an das aktuelle THQ Nordic Showcase veröffentlicht, bei dem einige neue Titel vorgestellt wurden – darunter Fortsetzungen etablierter Marken sowie neue IPs. Dennoch bleibt ein Großteil der Projektpipeline im Verborgenen.

Das Unternehmen setzt damit seinen Kurs fort, ein breit gefächertes Portfolio aufzubauen, das sowohl auf nostalgische Rückkehrer als auch auf neue Spielerlebnisse setzt. Zu den bekanntesten Franchises unter dem THQ-Dach zählen Gothic, Darksiders, Titan Quest, Destroy All Humans! und Alone in the Dark.

Welche der 15 noch geheimen Projekte konkret hinter verschlossenen Türen entstehen, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass THQ Nordic bei kommenden Events weitere Enthüllungen plant.

Folgende Spiele wurden beim Showcase gezeigt, worüber wir bereits berichtet haben: