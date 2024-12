THQ Nordic: Ausblick auf 2025 mit Gothic Remake und mehr

Autor:, in / THQ Nordic

THQ Nordic bereitet sich auf ein unvergessliches Jahr 2025 vor, beginnend mit dem Gothic Remake. Das legendäre Rollenspiel kehrt zurück, und das noch intensiver als je zuvor.

Aber Moment, das ist noch nicht alles: Titan Quest II wird nächstes Jahr in den Early Access gehen und bietet ARPG-Action der alten Schule, eine fesselnde Geschichte und nichts von diesem lästigen „Season Pass“ oder In-Game-Shop-Quatsch. Einfach nur pures Abenteuerspiel!

Das ist aber noch nicht alles: Wreckfest 2 wird neue Maßstäbe für Demolition Derbies setzen – größere Crashs, mehr Rost und epische Wracks.

Bleiben wir doch gleich auf der Strecke: Wreckreation übergibt euch die Schlüssel zur MixWorld, einer 400 Quadratkilometer großen Open-World-Sandbox, in der ihr fahren, bauen, rasen und abreißen könnt – allein oder mit Freunden.

Wenn ihr eher auf Jump’n’Run steht, bietet The Eternal Life of Goldman von THQ Nordic und Weappy Games eine handgezeichnete Welt mit verrückten Feinden und Herausforderungen an jeder Ecke.

Oh, und Horrorfans sollten die Augen offenhalten: REANIMAL, die gruselige Kreation von Tarsier Studios, wird im Jahr 2025 weitere Updates erhalten.

Es gibt noch viele weitere Ankündigungen, also schnallt euch an – es wird eine aufregende Reise.