THQ Nordic: Diese 14 Spiele wurden beim Showcase gezeigt

Auf dem Weg ins Freibad, in den Vorbereitungen für die eigene Geburtstagsfeier oder zur knusprigen Grillparty und nur wenig Zeit mitgebracht? Kein Problem, hier gibt’s eine praktische Übersicht aller Spiele aus dem Showcase inklusive der vier Neuankündigungen:

Alone in the Dark

Die berühmte Horror-Reihe kehrt auf den Bildschirm zurück! Diese Neuinterpretation der allerersten Abenteuer zielt darauf ab, den Spieler und Spielerinnen einen gehörigen Schrecken einzujagen und kehrt zu berüchtigten Schauplätzen zurück, bietet aber eine ganz neue Geschichte und ganz neue mythische Welten zum Erkunden.

Alone in the Dark wird von Pieces Interactive in Schweden entwickelt und erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.

Tempest Rising

Inspiriert von den berühmten Echtzeitstrategie-Spielen der 90er und 2000er, bringt Tempest Rising klassische Echtzeitstrategie inklusive umfangreichen Basen-Bau in einem modernen Szenario, dem eine alternative Geschichtsschreibung zugrunde liegt. base-building, Drei einzigartige Fraktionen kämpfen um einen seltenen Rohstoff namens Tempest, die Spieler und Spielerinnen dürfen sich auf fesselnde Kampagnen ebenso freuen, wie auf knallharte Multiplayer-Matches.

Tempest Rising erscheint für PC und wird von Slipgate Ironworks in Dänemark entwickelt.

Space for Sale

Der Weltraum … unendliche, prozedural generierte Welten. Wir schreiben das Jahr 2022. Dies sind die Abenteuer eines knuffigen kleinen Astronauten, der unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, ist es sein Job, wunderschöne Wohn-Areale für anspruchsvolle Alien-Kunden zu erschaffen und immer mit dem höchstmöglichen Profit zu verkaufen!

Space for Sale ist ein Exploration/Survival-Sandbox-Spiel, entwickelt von Mirage Game Studios aus Schweden, bekannt für das wunderbare Little Big Workshop.

Wreckreation

Rennen fahren ist der Hammer! Etwas erschaffen ist der Hammer! Also hat Entwicklerstudio Three Fields Entertainment, bekannt durch die Burnout-Reihe oder Need for Speed, diese beiden Elemente in ihrem neuen Spiel Wreckreation kombiniert.

Mit dem sogenannten Live-Mix kann man die Rennstrecke bauen oder anpassen, während man (und ein paar Freunde) auf ihr fahren. Eine neue Kurve hier, eine Sprungschanze dort – oder ein gigantisches Quietsche-Entchen, das den Weg versperrt – es liegt an euch!

Gothic

Zurück zur Kolonie! Das Remake des berühmtesten deutschen Rollenspiels aller Zeiten befindet sich derzeit bei Entwickler Alikima Interactive für PC, PlayStation 5 sowie die Xbox Series S/X in Entwicklung. Im neuen Trailer geht es auf eine Fahrt in die Tiefen der Alten Mine.

Seid ihr bereit, euch den Schrecken zu stellen, die in der Dunkelheit lauern?

Jagged Alliance 3

Grand Chien braucht Hilfe – und es gibt nur eine Söldner-Organisation, die den Menschen helfen kann, sich ihre Heimat zurückzuholen. Jagged Alliance 3 kombiniert eine strategische Kampagne mit intensiven rundenbasierten Taktik-Gefechten und Rollenspiel-Elementen.

Söldner wollen trainiert, Equipment gefunden und eine Miliz ausgebildet werden. Die Einnahme feindlicher Sektoren finanziert euren Feldzug – ihr seid General und Kommandat und müsst Grand Chien befreien! Jagged Alliance wird von Haemimont Games entwickelt.

Outcast 2 – A New Beginning

Cutter Slade ist wieder auf einer Mission: Die Talaner führen einen verzweifelten Krieg gegen brutale Invasoren und nur Cutter kann die Talaner vor der Auslöschung bewahren und den Weg zu einer friedlichen Lösung des Konfliktes finden.

Entwickelt wird Outcast 2 – A New Beginning von Appeal Studios aus Belgien, das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.

SpongeBob SquarePants – The Cosmic Shake

Seid ihr bereit, Kinder? SpongeBob startet erneut in ein fantastisches neues Abenteuer! Er und Patrick bereisen eine vielzahl verschiedener Wunschwelten, jede mit einem ganz eigenen Setting und eigenen Regeln.

Entwickelt wird das Spiel vom selben Entwickler, der schon SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom – Rehydrated herausgebracht hat: Purple Lamp auf Wien! Stürzt euch kopfüber ins neue Abenteuer auf PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

AEW: Fight Forever

THQ Nordic und All Elite Wrestling haben sich mit dem berühten Entwickler YUKE’s aus Japan zusammengetan, um AEW: Fight Forever zu veröffentlichen!

Das Spiel vereint nostalgisches Arcade-Wrestling mit All Elite Wrestling Finishern und Moves. AEW: Fight Forever wartet mit einem großen Kontingent von AEW-Kämpfern, diversen Match-Arten, einem spannenden Karriere-Modus, tonnenweise Anpassungs-Möglichkeiten, über 40 Waffen und vielem mehr auf, das Spiel erscheint für PS4™, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X, PC und Nintendo Switch.

Knights of Honor II: Sovereign

Euer Königreich erwartet eure Befehle, Majestät! In Knights of Honor II: Sovereign übernehmt ihr die Kontrolle über ein mittelalterliches Königreich in Europa oder Nordafrika und befehligt Ritter, Händler, Diplomaten, Spionage oder Geistliche, um euer Reich zum mächtigsten der Welt zu machen!

Entwickelt wird Knights of Honor II: Sovereign von Black Sea Games aus Bulgarien, das Spiel erscheint exklusiv für PC.

Destroy All Humans! 2 – Reprobed

Jämmerliche Menschen! Cryptos Rückkehr ist nur einige Wochen entfernt, Destroy All Humans! 2 – Reprobed erscheint am 30. August 2022 für PlayStation 5, Xbox Series S/X und and PC. Bereitet euch im neuen Trailer auf die Invasion vor, Widerstand ist eh zwecklos!

Destroy All Humans! 2 – Reprobed wird von Black Forest Games entwickelt.

Way of the Hunter

Die Jagd hat fast begonnen! Im brandneuen Trailer zu Way of the Hunter, lässt das Spiel noch mal alle Muskeln spielen, bevor es am 16. August 2022 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht wird!

Stuntfest – World Tour

Bereit für ein paar Stunts? Dann meldet euch für das geschlossene Beta-Wochenende auf Steam an und mit etwas Glück gehört ihr zu den ersten Spielern auf der Welt, die Stuntfest World Tour ausprobieren dürfen!

The Valiant

In The Valiant führt ihre eine verschworene Bruderschaft von Rittern durchs mittelalterliche Europa, um einen verrückten Schurken zu stoppen: UIrich von Grevel. Dieser versucht, ein ebenso mystisches wie mächtiges Artefakt in seinen Besitz zu bringen, das ihm unheilige Kräfte verleihen würde – er muss um jeden Preis gestoppt werden!

Entwickelt von Kite Games aus Budapest, erscheint The Valiant bald für PC!

Hinweis: Zahlreiche der hier aufgeführten Spiele wird am THQ Nordic Stand auf der gamescom 2022 in Köln anspielbar sein. Besucht THQ Nordic in Halle 8 #A11.