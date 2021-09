THQ Nordic: Heute werden sechs neue Spiele enthüllt

Autor:, in / THQ Nordic

THQ Nordic feiert sein 10-jähriges Bestehen mit einer digitalen Party! Schaltet ein, wenn das Unternehmen heute am Freitag, dem 17. September 2021 um 21:00 Uhr den ersten digitalen Showcase eröffnet. Gestreamt wird auf YouTube, Twitch und Steam.

Neben den Neuankündigungen gibt es neue Informationen zum Open-World-Science-Fantasy RPG ELEX 2 und dem klassischen Rollenspiel Expeditions: Rome sowie natürlich neues Gameplay von beiden Games. Wer ein paar Minuten vorher einschaltet, kann sich zudem anschauen, woran HandyGames gerade arbeitet. In der Pre-Show werden kurz und knapp ein paar großartige Indie-Titel vorgestellt.

Der Showcase wird von Geoff Keighley moderiert, der auch für die Opening Night Live der Gamescom oder The Game Awards vor der Kamera stand. Die Zuschauer dürfen sich auf die Ankündigungen von sechs neuen Spielen freuen, auf einer Reise durch Zeit und (Welt-)Raum. Legendäre Marken, auf deren Wiederbelebung Fans schon seit Jahrzehnten warten, sind ebenso dabei, wie Fortsetzungen zu sehr beliebten Spielen der jüngeren Vergangenheit.

Vom 14. bis zum 28. September sind zahlreiche THQ Nordic-Produkte auf dem Xbox Marketplace und auf Google Stadia stark reduziert. Auch Besitzer einer Nintendo Switch oder einer PlayStation können jede Menge sparen, viele Titel sind im Rahmen des 10. Jubliäums deutlich reduziert.

Live-Stream:

Trailer:

Was glaubt ihr, welche Spiele THQ Nordic heute ankündigen wird? Destroy All Humans! 2 Remake wurde bereits von PlayStation geleakt, fehlen also noch fünf weitere Games.