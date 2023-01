THQ Nordic: Kingdoms of Amalur Studio arbeitet an neuem Spiel

Das Studio hinter Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning arbeitet derzeit an einer „hochkarätigen THQ Nordic IP“.

Neue Stellenausschreiben haben durchsickern lassen, dass Kaiko – die Macher von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – an einer „hochkarätigen THQ Nordic IP“ arbeiten. Dabei wurde auch angemerkt, dass es sich um einen „Originaltitel“ handelt, was vermuten lässt, dass sich hier kein Remaster, sondern eher ein Reboot in der Entwicklung befinden könnte.

Woran Kaiko tatsächlich arbeitet, bleibt bisher unbekannt. Möglicherweise erfahrt ihr zur E3 2023 schon mehr.