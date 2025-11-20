THQ Nordic: Neues Jagd-Abenteuer verspricht nächste Generation des Hunting-Game-Genres

Nine Rocks Games gibt mit einem neuen Teaser einen ersten Vorgeschmack auf sein kommendes Jagd-Abenteuer und eröffnet euch einen Blick auf ein Projekt, das moderne Technologie mit erweiterten Gameplay-Mechaniken verbindet. Das Studio spricht von großen, offenen Landschaften, die voller Wildtiere und natürlicher Details stecken und sich perfekt für ein realistisches Jagderlebnis eignen. Spieler dürfen sich auf neue Features und weiterentwickelte Systeme freuen, die das Hunting-Genre auf Xbox und anderen Plattformen in die nächste Stufe führen sollen. Das Team deutet an, dass noch viele Enthüllungen folgen werden und lädt euch ein, aufmerksam zu bleiben, denn weitere Informationen befinden sich bereits in Vorbereitung.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.