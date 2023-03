THQ Nordic: Store im Herzen von Wien eröffnet

Autor:, in / THQ Nordic

THQ Nordic’s Vienna Store ist offiziell eröffnet! Mitten im Herzen von Wien soll der neue Laden die Anlaufstelle für all jene werden, sie sich für Merchandise, Kleidung und Videospiele rund um die bekannten Marken von THQ Nordic interessieren.

Im THQ Nordic Vienna Store wird es Artikel zu Marken wie Gothic, Darksiders, ELEX, Destroy All Humans!, Titan Quest, Kingdoms of Amalur, SpellForce, Biomutant, Desperados, Die Gilde, Aquanox und natürlich SpongeBob geben (auch wenn das nicht die Marke von THQ Nordic ist, so machen sie doch die Games dazu).

Neben klassischen Merchandise-Artikeln wie Figuren, Schlüsselanhänger, Tassen und Gläsern, Plüschtieren, Mauspads, Brettspielen, T-Shirts und Hoodies und Collector’s Editions wird der THQ Nordic Vienna Store auch eine Reihe exklusiver Artikeln bieten, die nur vor Ort im Geschäft zu erstehen sind.

Als Beispiel soll hier eine edle Schmuckkollektion aus 925er Sterling Silber dienen. In Österreich hergestellt von der Erfinderwerkstatt, gibt es Ringe und eine Halskette mit Motiven aus den Spielen Gothic und Darksiders.

Der THQ Nordic Vienna Store bietet außerdem in Zukunft limitierte Sondereditionen von ausgewählten Spielen an und vor Ort lassen sich die neusten THQ-Nordic-Spiele ausprobieren.

Der THQ Nordic Vienna Store befindet sich zentral in der Landstrasser Hauptstrasse 1 im 3. Bezirk, nur einen Steinwurf vom Stadtzentrum entfernt. Somit ist der Laden für alle Gamer und Fans von THQ Nordic ideal zu erreichen.

Falls ihr dem Store einen Besuch abstattet, dann schickt uns gerne ein paar Fotos!