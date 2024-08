THQ Nordic: Tarsier Studios Projekt im Teaser

Autor:, in / THQ Nordic

Von den Entwicklern von Little Nightmares I & II kommt eine ganz neue Vision, mit nichts vergleichbar, was man schon gesehen hat, kündigt THQ Nordic an.

Erfahrt mehr über das neue Spiel der Tarsier Studios auf der Gamescom Opening Night Live am Dienstag, dem 20. August 2024 ab 20:00 Uhr.

Hier gibt es den Teaser-Trailer zu sehen: