THQ Nordic: Teilnahme an digitaler Messe Endix

THQ Nordic macht bei Endix mit, einer der innovativsten digitalen Gaming-Messen der Branche.

THQ Nordic nimmt an Endix teil, einem komplett digitalen, avatarbasierten Gaming-Event, das vom 29. bis 30. November 2025 stattfindet.

Endix bringt wieder Spieler, Entwickler, Kreative und Publisher zusammen, um zwei Tage lang interaktive Unterhaltung zu feiern, die für jeden auf der ganzen Welt zugänglich ist.

Die Server für das Event sind offiziell vom 29. November um 01:00 Uhr MEZ bis zum 30. November um 01:00 Uhr MEZ geöffnet.

Was ist Endix und wie funktioniert es?

Endix hat sich schnell als eine neue Art von Gaming-Event etabliert: eine spielbare Convention in einer 3D-Welt, in der die Teilnehmer Stände erkunden, Entwickler treffen, neue Titel entdecken und sich in Minispielen messen können.

THQ Nordic wird auf der Endix einen speziell angefertigten, immersiven Stand mit einer eigenen 3D-Welt, mehreren Bildschirmen und interaktiven Elementen präsentieren.

Ein Schnellreisepunkt sorgt dafür, dass die Spieler den Stand von überall auf der Messe aus sofort erreichen können.

Zu den vorgestellten Titeln von THQ Nordic gehören:

Gothic 1 Remake

Wreckfest 2

Titan Quest II

REANIMAL

Tides of Tomorrow

Was euch am digitalen Stand erwartet:

THQ Nordics Trampolin-Quest: Wie viele Qs sind auf der THQ Nordic-Werbetafel? Nutzt das Trampolin auf unserer Insel, um sie zu zählen. Ihr habt die Chance, einen von 200 Steam-Codes aus dem THQ Nordic-Portfolio zu gewinnen.

Cinema Feature Placement: THQ Nordic-Trailer werden im Endix-Kino gezeigt.

Creator Portal Rewards: Content-Ersteller, die an der Endix teilnehmen, können sich beim Creator Portal von THQ Nordic anmelden, um exklusive Preise zu gewinnen.

Content Creator Programm: creators.thqnordic.com

Endix kann komplett kostenlos heruntergeladen und genutzt werden. Spieler können den Client direkt hier downloaden: endix-expo.com.