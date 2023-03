THQ Nordic: Teilnahme auf der PAX East bestätigt

All Aboard the Crazy Train: THQ Nordic nimmt an der PAX East 2023 teil! Dort wird auch ein bisher unangekündigtes Spiel präsentiert.

THQ Nordic’s hat bestätigt, dass man dieses Jahr auf der PAX East dabei sein wird. Dafür hat man einige spielbare Titel für den PAX East Booth 16019 vorbereitet. Mit dabei sind: Alone in the Dark, Tempest Rising, Wreckreation, Outcast 2 – A New Beginning und ein

„Unannounced Train Project“.

THQ Nordic gibt bekannt: „Wir kommen endlich wieder in die USA! Dieses Jahr nimmt THQ Nordic an der PAX East teil und zeigt 5 verschiedene Spiele an insgesamt 45 Stationen, darunter Alone in the Dark, Outcast 2, Tempest Rising, Wreckreation und einen komplett neuen Titel! Spieler, die bei unserer Weltpremiere in Boston dabei sein wollen, können das noch unangekündigte Spiel exklusiv am Stand von THQ Nordic anspielen!“

Den PAX East Trailer gibt es hier zu sehen: