THQ Nordic: Zen Studios feiert 25. Jubiläum und wird Teil von THQ Nordic

THQ Nordic hat heute gleich zwei Neuigkeiten zu verkünden: Zum einen ist das international bekannte Entwicklerstudio Zen Studios mittlerweile Teil der THQ Nordic-Familie.
Damit stößt ein erfahrenes und kreatives Team mit ziemlich genau 25 Jahren Branchenerfahrung zu den internen Studios von THQ Nordic. Zum anderen gibt es einen Grund zum Feiern – denn Zen Studios wird 25 Jahre alt: Herzlichen Glückwunsch!
Seit einem Vierteljahrhundert zählt Zen Studios zu den Vorreitern interaktiver Unterhaltung. Das Studio hat sich einen Namen gemacht, indem es kreative Ideen, technische Innovation und puren Spielspaß miteinander verbindet.
Ob mit der Neuinterpretation des digitalen Flippers oder neuen Formen des interaktiven Storytellings – Zen Studios hat über die Jahre eine starke Marke aufgebaut und mit Partnern wie Star Wars, Marvel, NBCU, dem Monsterverse und vielen weiteren weltweit erfolgreiche Kooperationen umgesetzt. Das 25-jährige Jubiläum markiert nicht nur einen Meilenstein in der Geschichte des Studios, sondern steht auch für den anhaltenden Anspruch, die Zukunft des Spielens aktiv mitzugestalten.
In den vergangenen 25 Jahren hat Zen Studios immer wieder neue Impulse für die Spielebranche gesetzt. Als klassische Flipperautomaten zunehmend verschwanden, brachte Zen den „Silver Ball“ erfolgreich in die digitale Ära und machte das Genre für ein weltweites Publikum wieder zugänglich.
Mit Pinball FX (2007) führte das Studio früh Konzepte wie eine kostenlose Plattform, optionale Käufe und herunterladbare, digitale Flipper-Tische ein – lange bevor diese Modelle zum Standard wurden. Auch im Mobile-Bereich zählte Zen zu den Vorreitern und sorgte dafür, dass hochwertiger Flipperspaß auf jeder Plattform verfügbar ist – ob Konsole, PC oder Handheld (und wer weiß – vielleicht wird der Kühlschrank ja irgendwann die nächste Spieleplattform?).
Mit seiner Leidenschaft für Qualität, Innovation und Spielerlebnis hat Zen Studios nicht nur das klassische Flipperspiel neu definiert, sondern auch gezeigt, wie moderne Spieler ihre Lieblingsspiele entdecken, sammeln und erleben.
Der 25th-Anniversary-Trailer ist hier zu sehen:
Glückwunsch zum Jubiläum.
Zur Embracer Group gehören sie ja eh schon paar Jahre. Nun also unter THQ Nordic?
Glückwunsch, die Flipper Tische sind sehr gut, spiele ich schon seit der 360.
Glückwunsch zum Jubiläum.
Ein neues Punisher Spiel würde ich begrüßen, das letzte ist ja von 2009.
Gerade gegoogelt, nee das Game war nix, das einzig richtig gute Punisher war von Volition 2005, das hatte die coolen Takedowns😅
Ups, hab ich wohl verwechselt 🤚.
Kann passieren, ich wusste nichtmal das Zen eins gemacht hat, dachte die machen nur so Pinball und Golf Zeug.
Mir kam halt das Datum falsch vor.
Bis auf Castle Storm (1) habe ich nichts von denen gespielt 😅
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum 🔥
Glückwunsch zu 25 Jahren 🎉.
Glückwunsch zu 25 Jahre habe einige Spiele von ThQ sind alle gut finde ich zumindest die die ich habe