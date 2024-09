Threads of Time: Charme der Pixelkunst in der Unreal Engine 5

Autor:, in / Threads of Time

Threads of Time ist ein von Klassikern inspiriertes 2,5D-JRPG das in der Unreal Engine 5 entworfen wurde.

Threads of Time enthüllt einen Einblick in die prächtigen Epochen, in die ihr in diesem beeindruckenden, von den Klassikern inspirierten 2,5D-JRPG eintauchen könnt.

The Watcher of Time führt euch in das prähistorische Land der Dinosaurier, in die ferne Zukunft – wo die Technologie die Oberhand hat – und an andere fantastische Orte der Zeit.

Tretet ein in lebendige Welten, die mithilfe von Unreal Engine 5 erschaffen wurden, trefft auf liebevoll handgefertigte 2D-Figuren und erlebt den zeitlosen Charme der Pixelkunst, während ihr auf Erkundungstour durch die Jahrhunderte geht.

Threads of Time ist ein charmantes, partybasiertes Zeitreiseabenteuer. Dieser erste Blick auf das Spiel gibt einen Einblick in die kinobasierten, rundenbasierten und kombinationsbetonten Kämpfe sowie in unglaubliche Gegner wie Fenrir, den Wolf der Legenden, und Ruin, ein riesiges Roboterungeheuer in der fernen Zukunft, denen eure Gruppe auf eurer Reise durch die Epochen der Zeit begegnen werdet.