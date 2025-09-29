Threads of Time: Trailer manipuliert die Zeit

Threads of Time enthüllt neuen Trailer, der Epochen, Helden und spektakuläre Kämpfe zeigt.

Riyo Games hat während der Tokyo Games Show im Rahmen der PC Gaming Show den neuen Trailer zu Threads of Time vorgestellt. Dieses moderne 2,5D-Spiel ist eine Hommage an JRPG-Klassiker und lädt die Spieler dazu ein, eine Gruppe anzuführen, die in spannenden rundenbasierten Kämpfen die Zeit selbst verbiegt.

Seht zu, wie Helden aus verschiedenen Epochen darum kämpfen, diejenigen zu retten, die vor ihnen kamen und diejenigen, die noch kommen werden.

Der Trailer zu Threads of Time zeigt strategische rundenbasierte Kämpfe, in denen die Spieler die Zeit manipulieren, stylische Combos aneinanderreihen und zeitverzerrte Gegner ausmanövrieren können.

Außerdem wird Rin vorgestellt, ein Kitsune-Ninja aus dem Jahr 2400 n. Chr., deren Illusionen und Schwertkünste den Verlauf der Schlacht durcheinanderbringen.

Die Zuschauer tauchen ein in Himmenheim, eine prähistorische Stadt, in der Wikinger und Dinosaurier eine gemeinsame Zivilisation schmieden, und springen dann in die Zukunft, um einen genaueren Blick auf die Cyberpunk-Dystopie des Jahres 2400 zu werfen, in der Neonregen fällt und Kameras niemals schlafen.

Reist von Epoche zu Epoche, stellt eure Gruppe unerschrockener Abenteurer aus der gesamten Geschichte zusammen und führt beeindruckende Kombos aus, um eure Feinde zu besiegen und in Threads of Time die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu retten.

Features:

Zeitreise-Abenteuer: Von einer Zeit, in der Dinosaurier die Erde bevölkerten, bis hin zu einer fernen Zukunft und alternativen Realitäten dazwischen – reist durch fantastische und einzigartige Zeitperioden und entdeckt die Verbindungen zwischen den Zeitaltern. Entdeckt eine epische Geschichte aus miteinander verwobenen Schicksalen und Geheimnissen, die Zivilisationen geprägt haben … und folgt den Spuren einer finsteren Verschwörung, die sich durch die Zeit zieht.

Von einer Zeit, in der Dinosaurier die Erde bevölkerten, bis hin zu einer fernen Zukunft und alternativen Realitäten dazwischen – reist durch fantastische und einzigartige Zeitperioden und entdeckt die Verbindungen zwischen den Zeitaltern. Entdeckt eine epische Geschichte aus miteinander verwobenen Schicksalen und Geheimnissen, die Zivilisationen geprägt haben … und folgt den Spuren einer finsteren Verschwörung, die sich durch die Zeit zieht. Zeitloser rundenbasierter Kampf: Kombiniert mächtige Angriffe in visuell dynamischen, strategischen rundenbasierten Kämpfen. Beugt die Zeit eurem Willen, durchbrecht die Verteidigung eurer Feinde und entfesselt das volle Potenzial eurer Gruppe durch vernichtende Team-Kombos.

Kombiniert mächtige Angriffe in visuell dynamischen, strategischen rundenbasierten Kämpfen. Beugt die Zeit eurem Willen, durchbrecht die Verteidigung eurer Feinde und entfesselt das volle Potenzial eurer Gruppe durch vernichtende Team-Kombos. Helden aus verschiedenen Zeitaltern: Stellt eine Gruppe charismatischer und einzigartiger Charaktere zusammen, die aus verschiedenen Epochen rekrutiert wurden. Stellt den alten Orden der Zeitritter wieder her und vereint Helden aus verschiedenen Epochen, um die Zeitlinie vor dem drohenden Chaos und der Verderbnis zu schützen.

Stellt eine Gruppe charismatischer und einzigartiger Charaktere zusammen, die aus verschiedenen Epochen rekrutiert wurden. Stellt den alten Orden der Zeitritter wieder her und vereint Helden aus verschiedenen Epochen, um die Zeitlinie vor dem drohenden Chaos und der Verderbnis zu schützen. Retro-Charme trifft auf moderne Grafik: Betretet lebendige Welten, die mit der Unreal Engine 5 erstellt wurden, trefft liebevoll handgefertigte 2D-Charaktere und erlebt den zeitlosen Charme der Pixelkunst, während ihr die verschiedenen Zeitalter erkundet. Threads of Time fängt die Essenz eurer Lieblings-Retro-RPGs ein und verpackt sie in ein neues, fesselndes Abenteuer.