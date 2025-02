Three Friends: Branchenveteranen formen Publishing-Label

Ein Team von Branchenveteranen, die hinter Minecraft, Valheim und Deep Rock Galactic stehen, haben Three Friends gegründet, einen Indie-Publisher, der sich auf Partnerschaften mit kleinen nordischen Teams, insbesondere in Schweden, konzentriert.

Three Friends wurde von Albert Säfström, Daniel Kaplan, Sebastian Badylak und Johan Hermeren mitbegründet und hilft Entwicklern dabei, ihre Vision und Kernmechanik zu verfeinern, um sicherzustellen, dass ihr Spiel sowohl kreativ stark als auch kommerziell lebensfähig ist.

„Es gibt keinen geheimen Trick, um ein großartiges Spiel zu entwickeln – es geht nicht um eine einzige große Idee, sondern darum, Tausende von kleinen Fragen auf dem Weg dorthin zu klären“, sagt Albert Säfström, Mitbegründer und Produzent bei Three Friends. „Die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit summieren sich und formen das endgültige Erlebnis. Wir arbeiten eng mit den Entwicklern zusammen, um eine Umgebung zu schaffen, in der Ideen reifen können, ohne vom Kurs abzukommen, und helfen den Teams, ihre Bemühungen zu fokussieren und das Beste aus ihrer Zeit und ihren Ressourcen zu machen.“

Bei Three Friends geht es nicht darum, so viele Spiele wie möglich unter Vertrag zu nehmen – es geht darum, dass jedes einzelne zählt. Durch die enge Zusammenarbeit mit einigen wenigen Teams stellen sie sicher, dass jedes Projekt praktische Unterstützung, langfristige Investitionen und die für den Erfolg erforderliche strategische Anleitung erhält.

Durch die frühe Zusammenarbeit helfen sie den Entwicklern, ihre Ideen zu verfeinern, die Spielmechanik zu verbessern und etwas wirklich Besonderes zu schaffen.

Das Veröffentlichungsmodell von Three Friends basiert auf drei Grundprinzipien:

„Wir glauben nicht daran, ein Spiel überstürzt auf den Markt zu bringen oder Probleme mit Geld zu überhäufen“, sagt Daniel Kaplan, Mitbegründer und Produzent von Three Friends. „Einige der besten Indie-Spiele – wie Valheim und Deep Rock Galactic – haben sich die Zeit genommen, ihr Kern-Gameplay zu verfeinern, bevor sie in die Breite gehen. Deshalb arbeiten wir frühzeitig mit den Entwicklern zusammen und helfen ihnen herauszufinden, was ihr Spiel besonders macht, damit sie sich auf das konzentrieren können, was funktioniert.“